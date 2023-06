SKOKI JUTRO O której godzinie konkurs Średnia Krokiew jutro 29 czerwca 2023 niedziela Igrzyska Europejskie. O której skoki 29.06

O której godzinie skoki jutro 29 czerwca 2023 czwartek Średnia Krokiew Igrzyska Europejskie

Mamy za sobą niestety nieudany konkurs w Zakopanem. Na Średniej Krokwi w Zakopanem miało dojść do rozegrania zawodów indywidualnych, które byłyby szansą dla reprezentantów Polski na zdobycie medali. Niestety, w trakcie rozgrywania konkursu doszło do pogorszenia się warunków pogodowych, co stanowczo utrudniło rozgrywanie pierwszej serii, w której zabrakło występów 12 skoczków. Z reprezentantów Polski widzieliśmy tylko występy Kacpra Juroszka i Aleksandra Zniszczoła, którzy awansowali do drugiej serii. Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła nie byli w stanie oddać swoich skoków.

SKOKI JUTRO O której godzinie skoki Średnia Krokiew 29.06 czwartek O której skoki jutro Igrzyska Europejskie

Podsumowując, w trakcie zawodów rozgrywanych w środę 28 czerwca wystąpiło tylko 41 zawodników z 52 zgłoszonych do rywalizacji. Z dobrej strony pokazali się kadrowicze Niemiec - pierwsze miejsce w kwalifikacji miał Felix Hoffmann, a drugie zajmował Philipp Raimund. Ostatecznie po tym, jak Marius Lindvik nie był w stanie przystąpić do skoku, organizatorzy konkursu poinformowali, że zawody zostaną przesunięte na godziny poranne 29 czerwca 2023 roku. Mają rozpocząć się o godzinie 10:30. Przypomnijmy, że na 29 czerwca zaplanowany jest także konkurs miksta, który rozpocząć się ma o godzinie 17:30.