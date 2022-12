Skoki Titisee-Neustadt NA ŻYWO. Gdzie oglądać transmisję TV z Titisee-Neustadt dzisiaj - sobota 10.12.2022? Skoki dzisiaj live online

PŚ Titisee-Neustadt. Skoki dzisiaj - gdzie oglądać? Transmisja TV i live online z Titisee-Neustadt dzisiaj 10.12.2022

Dawid Kubacki wciąż z plastronem lidera Pucharu Świata, Piotr Żyła rozpycha się w czołówce, a Kamil Stoch ciągle szuka mistrzowskiej formy. Już dziś konkurs mieszany, a jutro konkurs indywidualne PŚ w Titisee-Neustadt. – Kamil potrzebuje czasu, ale jak dojdzie do formy, to znów będzie kilerem na skoczni – mówi Jakub Kot, trener i ekspert Eurosportu.

Kamil Stoch nie gryzł się w język po nieudanym konkursie w Titisee-Neustadt. Gorzki uśmiech na twarzy mistrza

Od lat wiemy, że obiekt w Ruce jest dla Polaków niewygodny. Przekonał się o tym Stoch, który w Finlandii był 14. i 17. Jakub Kot uważa, że to złe miłego początki. – Kamil wie, co jest jego problemem. Mówił o balansie na dojeździe. Skoro wie, to już jest dobrze – stwierdził Jakub Kot. – Rezerwy ma ogromne, a pamiętajmy, że on nigdy w listopadzie nie zachwycał. Jestem o niego spokojny. Przed nami jeszcze sporo konkursów. Polacy zostali w Finlandii, by trochę poskakać. Oby te treningi pomogły. Pewnie też skoczkowie odpoczną. Kamil może potrzebuje teraz więcej czasu, by dojść do formy, ale jak do niej dojdzie, to wiemy, że to jest kiler na skoczni – dodaje ekspert.

Gdzie oglądać skoki live online 10.12.2022? Konkurs mieszany Titisee-Neustadt

Dla Kubackiego, który w Ruce dwa razy otarł się o podium, najważniejszą misją będzie obronienie pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej PŚ. – Tu na pewno nie można mówić, że czegoś Dawid musi pilnować. Jak się skupi na swoich skokach, to będzie dobrze – analizuje Jakub Kot. – W pierwszej serii w drugim konkursie w Ruce skoczył super, wygrał z Anże Laniskiem i Stefanem Kraftem. W drugiej popełnił naprawdę drobny błąd i spadł z podium. Naoki Nakamura pokazał, że jednego dnia można nie wejść do drugiej serii, a drugiego można być na podium. Nie ma co patrzeć na innych, bo wszyscy są mocni. Norwegowie z Halvorem Egnerem Granerudem na czele przecież skaczą dobrze. Ale jak Dawid będzie robił swoje, to żółty plastron lidera może dowieźć aż do Planicy – przekonuje Kot.

Konkurs mieszany na skoczni w Titisee-Neustadt został zaplanowany na sobotę 10 grudnia i rozpocznie się o godzinie 11:45. TRANSMISJA NA ŻYWO ze skoków w Titisee-Neustadt prowadzona będzie przez stację Metro oraz Eurosport 1. Kibice skoków narciarskich będą mogli obejrzeć konkurs w Titisee-Neustadt również live online, za pośrednictwem "Playera". Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie RELACJA NA ŻYWO ze skoków w Titisee-Neustadt. Zapraszamy!

Kubacki znów na podium! Utrzymał pozycję lidera, Piotr Żyła także pokazał moc, pech Stocha

Dawid Kubacki drugi w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titisee-Neustadt. Wyniki finałowej serii: 1️⃣ Anze Lanisek 🇸🇮2️⃣ Dawid Kubacki 🇵🇱3️⃣ Karl Geiger 🇩🇪6️⃣ Piotr Żyła 🇵🇱1️⃣4️⃣ Paweł Wąsek 🇵🇱2️⃣9️⃣ Aleksander Zniszczoł 🇵🇱— Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 9, 2022