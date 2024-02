Gorzkie wyznanie Dawida Kubackiego u wielu wywoła gorzkie łzy! Ogromna niemoc aż się wylewa. Niczego nie mógł już zrobić

Wyglądało to strasznie. Skoczek zabrał głos po nieszczęśliwym upadku, niepokojące słowa [WIDEO]

Skoczkowie reprezentacji Polski już od dłuższego czasu nie są w stanie utrzymać optymalnej formy, skacząc mocno w kratkę. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest chociażby ciągła rotacja w zawodach duetów, a po konkursach w Oberstdorfie trener Thomas Thurnbichler zdecydował nawet, że w pierwszy weekend marca, podczas zawodów w Lahti nie będziemy oglądać Dawida Kubackiego. Sam zainteresowany postanowił odnieść się do decyzji austriackiego szkoleniowca i wyrazić swoje niezadowolenie.

- Na pewno nie jestem zadowolony z tej decyzji, bo inaczej sobie to w głowie układałem (...) Zostałem postawiony przed faktem dokonanym. Przedstawiłem swoje argumenty, ale one nic nie zmieniły, bo decyzja była podjęta wcześniej - wyznał gorzko Dawid Kubacki w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" sugerując, że rozmowa z Thomasem Thurnbichlerem od razu skazana była na porażkę.

Jeden z liderów reprezentacji Polski w skokach narciarskich argumentował również, że skoro już trenował całe lato do kolejnego sezonu, to chciałby jeździć na kolejne zawody, na których być może wreszcie zacząłby skakać na miarę swoich możliwości, co pozwoliłoby mu regularnie oddawać dalekie skoki. Niestety, w Lahti nie będzie miał ku temu okazji. Zawody na fińskiej skoczni odbędą się w dniach 1-3 marca. W tym czasie skoczkowie rywalizować będą w dwóch konkursach indywidualnych i jednym drużynowym.

