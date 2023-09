Szeroko uśmiechnięty Kamil Stoch ogłosił to wszystkim. Na ten moment czekał długo. Fani natychmiast zareagowali

Kamil Stoch wyjechał z Polski do Niemiec i pędził jak szalony. Przyłapała go kamera

Kamil Stoch bez wątpienia jest jednym z najlepszych skoczków w historii. Najlepiej świadczą o tym jego sukcesy - trzy mistrzostwa olimpijskie, dwie Kryształowe Kule za zwycięstwo w Pucharze Świata, 39 wygranych konkursów PŚ, mistrzostwo świata indywidualnie i w drużynie, a także aż trzy wygrane Turnieje Czterech Skoczni. Do całkowitego spełnienia brakuje mu tak naprawdę mistrzostwa świata w lotach, gdzie może pochwalić się "jedynie" srebrem. Już w najbliższym sezonie 36-latek stanie przed kolejną szansą na MŚwL, jednak jego celem nie jest tylko ta impreza. Po dwóch trudnych sezonach Stoch chce wrócić na sam szczyt, choć dotychczasowe letnie występy nie napawały optymizmem. Pojawiło się jednak światełko w tunelu!

Uśmiechnięty Kamil Stoch czekał na to długo. Fani ruszyli z wpisami

Ostatnie dni polscy skoczkowie spędzili na obozie treningowym w Oberstdorfie, gdzie pracowali nie tylko na rozbiegu, lecz także przypominali sobie podstawy skakania na zeskoku. Najwyraźniej metoda ta podziałała na Stocha, bo po nie najlepszych występach w Igrzyskach Europejskich i Letnim Grand Prix, jeden z liderów kadry Thomasa Thurnbichlera przekazał, że wreszcie jest zadowolony! Na jego Instagramie pojawiło się wymowne zdjęcie, na którym szeroko uśmiechnięty cieszy się z udanego treningu.

"Wreszcie udany trening" - napisał sam Stoch, po którym widać, że bardzo zależy mu na dojściu do najwyższej formy. W ostatnich tygodniach zmagał się z problemami, które sprawiały, że męczył się ze skokami, ale najwyraźniej ruszył do przodu. Ta informacja i pozytywne nastawienie skoczka natychmiast wywołała reakcję jego fanów. "Uśmiechnięty Kamil Stoch to nasz ulubiony Kamil Stoch. Prawda, Skokary?", "Ten uśmiech mówi wszystko", "Dobrze Cię widzieć Kamil uśmiechniętego" - to kilka z wielu wpisów zachwyconych kibiców trzykrotnego mistrza olimpijskiego.