Tajemnica Justyny Żyły wyszła na jaw! Nie mogła tego dłużej ukrywać, wszystko stało się jasne jak słońce

Aleksander Zniszczoł kompletnie zaskoczył dziennikarza. Po życiowym sukcesie skoczek wprawił go w osłupienie

Justyna Żyła nie miała zamiaru siedzieć cicho! Nagle wypaliła po skokach w Lahti, miała ważną wiadomość do przekazania

A to dopiero przypadek!

Justyna Żyła odkryła swoją tajemnicę

Związek Justyny i Piotra Żyłów przez lata budził wiele emocji wśród polskich fanów skoków, a później żyli oni rozstaniem pary. Z obu stron nie brakowało wzajemnych oskarżeń i wyciągania osobistych spraw na światło publiczne. Na szczęście byli małżonkowie porozumieli się i dogadują się choćby w sprawie wychowania dzieci, których mają dwójkę. Dowodem na to są słowa 37-latki w rozmowie z Plejada.pl, gdzie wyjawiła, że były mąż pomagał jej bardzo, gdy pracowała w hotelu na 12-godzinnych zmianach. – Dawało mi się to we znaki, szczególnie jako samotnej matce. Nie ukrywam, że Piotrek mi też dużo pomagał, ale w grę wchodzą zajęcia dodatkowe oraz szkoła dzieci – mówiła w grudniu 2023 roku. Później nie było jednak wiadomo, gdzie pracuje.

Justyna Żyła pochwaliła się nowym miejscem pracy

Nie jest żadną tajemnicą, że wielką pasją Justyny Żyły jest gotowanie. Swoje kulinarne dokonania była żona Piotra Żyły bardzo często pokazuje na swoim profilu na Instagramie. Nawet tuż po rozstaniu pracowała w cukierni, a we wspomnianej rozmowie z portalem Plejada.pl wyjawiła, że po pracy w hotelu znów wróciła do gastronomii, choć nie chciała ujawnić miejsca pracy. – Pracujemy z super zgranym zespołem. Na razie działamy jeszcze w ukryciu, ale już niedługo pochwalimy się efektami – mówiła.

Teraz wszystko stało się jasne. Jak się okazuje, Justyna Żyła pracuje w Pizzerii Belweder w Wiśle. Sama Justyna Żyła udostępniła na swoim profilu na Instagramie jeden z filmów promocyjnych lokalu, natomiast na oficjalnej stronie pizzerii widnieją nagrania z Justyną Żyłą promującą restaurację lub po prostu gotującą dania dla gości.