Tak Dawid Kubacki poznał żonę. To była miłość od pierwszego wejrzenia, połączyła ich sportowa pasja

Kibice skoków narciarskich właściwie od zawsze mogli wiązać sukcesy Kubackiego z jego ukochaną. Gdy nowotarżanin wszedł na najwyższe obroty i stał się jednym z najlepszych skoczków świata, Marta była już jego największym wsparciem. Zakochani poznali się podczas studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Oboje urodzili się w 1990 roku i od małego sport był dla nich ważny w życiu. Kubacki został jednym z najlepszych polskich skoczków w historii, ale jego druga połówka nie miała tyle szczęścia. Kontuzja sprawiła, że musiała zrezygnować z szermierki, w której była jedną z czołowych zawodniczek w kraju.

Tak Dawid Kubacki poznał żonę. Z Martą połączyła go sportowa pasja

- Przygodę z szermierką zaczęłam w wieku 10 lat (...) Jako starsza zawodniczka startowałam w mistrzostwach Śląska, potem w mistrzostwach Polski, później trafiłam do kadry makroregionu, do kadry Śląska i w końcu do kadry Polski. Jako reprezentantka naszego kraju jeździłam na różne Puchary Świata, także na mistrzostwa Europy – nie powiem, żebym odnosiła tam jakieś większe sukcesy, jednak traktowałam ten sport poważnie - mówiła Marta Kubacka w rozmowie z Radiem Zet. Ostatecznie jej sportowe marzenia zeszły na dalszy plan, a najważniejsza stała się rodzina.

1 maja 2019 roku Kubaccy wzięli ślub. Pod koniec grudnia 2020 r. na świat przyszła ich pierwsza córka, Zuzanna, a na początku stycznia tego roku żona skoczka urodziła drugie dziecko - córkę Maję. Marta Kubacka raczej unika rozgłosu i show-biznesu, ale w mediach społecznościowych wielokrotnie pokazywała, jak mocno wspiera męża. 19 marca role się odwróciły, bo to ona trafiła do szpitala w ciężkim stanie, a gwiazdor polskiego sportu natychmiast przerwał sezon i wrócił do Polski, by ją wspierać. "Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła" - komunikował publicznie Kubacki.