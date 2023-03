Żona Dawida Kubackiego walczy o życie. Skoczek wyjaśnia powody nagłego powrotu do domu

Kibice byli mocno zaniepokojeni, gdy Dawid Kubacki nagle opuścił turniej Raw Air. Wielu fanów dopytywało, jaka była przyczyna odpuszczenia rywalizacji w norweskiej imprezie. Niestety, okazało się, że jest ona bardzo poważna. Skoczek w poście na Instagramie przekazał fanom, że jego żona walczy o powrót do zdrowia. Wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, a jej stan jest ciężki.

Dramatyczny wpis Dawida Kubackiego na Instagramie

Skoczek poinformował, że jest to dla niego koniec sezonu, co jest w stu procentach zrozumiałe. Zdrowie i życie jego ukochanej żony jest najważniejsze.

- Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu ale nie to jest teraz najważniejsze - napisał Dawid Kubacki na Instagramie.

W komentarzach pojawiła się fala wsparcia dla skoczka - od kibiców i bliskich, ale również od rywali ze skoczni.

Od maja 2019 Marta Kubacka i Dawid Kubacki są małżeństwem. Żona polskiego skoczka narciarskiego to kobieta, która ciężko pracowała. Jej dotychczasowa kariera zawodowa robi wrażenie. Kim jest Marta Kubacka? Dawid Kubacki i Marta Kubacka to para wyjątkowo sportowa. Wybranka serca skoczka narciarskiego także ciężko trenowała. W latach 2009-2015 Marta Kubacka uprawiała szermierkę. Występowała w barwach Pałacu Katowice, później jej kariera zawodowa potoczyła się trochę inaczej. Para poznała się na AWF-ie.