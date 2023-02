Skoczkowie złapią się za głowy, gdy dotrą do nich te wieści. Fatalne informacje tuż przed kolejnymi konkursami Pucharu Świata

Kamil Stoch pokazał zdjęcie z żoną i ruszyła lawina. Skoczek wywołał poruszenie, fani zasypali go komentarzami

Nie jest tajemnicą, że Kamil Stoch nie tylko zalicza się do grona liderów reprezentacji Polski w skokach narciarskich oraz jest ulubieńcem tłumów. Skoczek z Zębu jest również jednym z najwybitniejszych polskich sportowców w historii, co przekłada się na jeszcze większą popularność. Po każdych zawodach, gdzie tylko znajdują się polscy fani, Kamil Stoch jest proszony o masę zdjęć i każdy chce mieć pamiątkową fotografię ze skoczkiem. Okazuje się, że uwagę na to zwraca Kamilowi Stochowi jego małżonka Ewa.

Ewa Bilan-Stoch niejednokrotnie zwracała mężowi na to uwagę. Powiedziała to wprost, chodzi o zdjęcia z fanami

W ostatnim czasie na instagramowym profilu polskiego skoczka pojawił się post z Ewą Bilan-Stoch, a chwilę później kolejne fotografie z żoną zamieszczone w relacji na Instagram Stories. Fani lidera reprezentacji Polski mogli dowiedzieć się wtedy, że niejednokrotnie żona Kamila Stocha zwracała mu uwagę na to, że gąszczu kolejnych zdjęć z fanami brakuje tych z żoną.

Tak naprawdę wygląda życie Ewy Bilan-Stoch z Kamilem Stochem! Żona polskiego skoczka powiedziała mu to prosto w oczy

- Mówi mi czasem, że każdy ma ze mną zdjęcie, tylko nie ona - napisał wprost na Instagramie Kamil Stoch zdradzając, co słyszy od swojej żony w domu, kiedy już wraca z zawodów. Skoczek szybko naprawił swój błąd i zamieścił w mediach społecznościowych serię fotografii z ostatniego spaceru. Wielu fanów mogło nie zdawać sobie do tej pory sprawy z tego, jak popularność skoczka wpływa na jego życie rodzinne, aż do dziś.

Zobaczcie, jak mieszka Kamil Stoch, zaglądając do naszej galerii zdjęć poniżej!

Sonda Czy Kamil Stoch wróci jeszcze do wielkiej formy? Oczywiście! Obawiam się, że nie