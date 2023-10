Tak wygląda teraz Maciej Kot. Nowe zdjęcie skoczka pojawiło się w internecie i wywołało komentarze

Maciej Kot mimo upływających lat, wciąż utrzymuje wysoką formę fizyczną. Być może spora zasługa w tym jego żony. Nie jest tajemnicą, że Agnieszka Kot to znana trenerka fitness, która zadbała o figurę już niejednej rodaczki. Kot oprócz wsparcia najbliższej osoby może także liczyć na profesjonalną opiekę trenerów w kadrze skoczków. Być może z tego powodu wciąż prezentuje się jak młodzieniaszek. Właśnie podzielił się nowym zdjęciem ze zgrupowania kadry skoczków. Na fotce pozuje z Andrzejem Stękałą. Niektórzy fani z pewnością od zimy zdążyli już zapomnieć jak wyglądają nasi zawodnicy, więc takie ujęcie może okazać się dla wszystkich tych prawdziwą gratką!

Nowe zdjęcie Macieja Kota

Tym bardziej, że Maciej Kot aktualnie znajduje się raczej w drugim szeregu naszych skoczków. Kilka lat temu na skoczniach całego świata liczyli się z nim wszyscy rywale. Kot spisywał się świetnie, ale w pewnym momencie forma po prostu uciekła. Od tego czasu systematycznie pracuje, by wrócić jeszcze do czołówki stawki. Na razie mu się to co prawda nie udaje, ale nie daje o sobie zapomnieć i wciąż istnieje w świadomości kibiców jako jeden z najpopularniejszych przedstawicieli swojej dyscypliny nad Wisłą. Na nowym zdjęciu zaprezentował się w reprezentacyjnym dresie, a obserwujący jego profil na Instagramie zostawili całkiem sporo komentarzy.

Kibice zareagowali na zdjęcie Kota

Pod zdjęciem, które Maciej Kot podpisał "Dobry vide na treningu musi być!" szybko pojawił się szereg pozytywnych opinii ze strony internautów. "No i o to chodzi. niech Wam się wiedzie w tym sezonie" - napisała jedna z fanek. "Powodzenia chłopaki" - dodała w podobnym tonie kolejna. "Ulubieni" - zaopiniowała jeszcze inna fanka talentu i prawdopodobnie również wyglądu Macieja Kota.