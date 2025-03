Taki będzie finał sezonu dla polskich skoczków. Skład na Planicę, wielki powrót

A wszystko wskazywało na to, że będzie to pierwszy sezon Pucharu Świata bez polskiego skoczka na podium od cyklu... 2015/2016. Od eksplozji "Małyszomanii" (2000/2001) tylko w jednym sezonie w XXI w. Polak nie stał na konkursowym podium. Naszą nadzieją w tym fatalnym sezonie był Paweł Wąsek, w końcu nadzieją spełnioną. Choć skoczni w Lahti nie lubił, to od soboty musi zmienić nastawienie. Wąsek zapamięta obiekty Salpausselkä, jako miejsce, gdzie po raz pierwszy stanął na podium Pucharu Świata.

Do Planicy polski zespół wybierze się w przeświadczeniu, że nie jest to tak słaby sezon, jak ten przed dziewięcioma laty. To już był ostatni dzwonek, by praca Wąska przyniosła w tym sezonie zamierzony efekt. Było piąte miejsce w Innsbrucku i Zakopanem, było też czwartek w Oberstdorfie. Będący trzeci już po 1. serii Wąsek walczył ze stresem w oczekiwaniu na finałową próbę.

– Bardzo dużo tego stresu. Chciałem się skoncentrować na tym, co miałem do zrobienia, ale gdzieś ta koncentracja uciekała do tego, co się dzieje wokół, ale finalnie chyba dobrze wyszło – mówił po konkursie. – Nie do końca wiedziałem, co się dzieje, ale fajne uczucie – mówił Wąsek w rozmowie z Eurosportem.

Kto w Planicy?

A przed nami już tylko finał sezonu, w nadchodzący weekend wyczekiwane przez wszystkich loty w Planicy. Jeszcze przed zawodami w Lahti sztab szkoleniowy potwierdził, że do składu dołączy Piotr Żyła. Dwukrotny mistrz świata z Oberstdorfu i Planicy zastąpi Macieja Kota, który w sobotę zakończył starty w tegorocznym sezonie zimowym.

Finałowy weekend w Planicy rozpocznie się w czwartek od kwalifikacji do piątkowego konkursu indywidualnego. W sobotę zawodnicy rywalizować będą w konkursie drużynowym, natomiast w niedzielę odbędzie się wielki finał sezonu z udziałem najlepszej trzydziestki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Kadra Polski na PŚ w Planicy (HS240):

- Paweł Wąsek

- Aleksander Zniszczoł

- Kamil Stoch

- Dawid Kubacki

- Jakub Wolny

- Piotr Żyła