Te słowa Małysza o Kamilu Stochu nie przejdą bez echa. Wyrzucił wszystko na światło dzienne, cała prawda wyszła na jaw

Polscy kibice skoków narciarskich z niecierpliwością wyczekują początku sezonu Pucharu Świata licząc na to, że Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch i reszta odnajdą swój rytm i ponownie będą rywalizować z najlepszymi zawodnikami na świecie o kolejne zwycięstwa w karierze. Tym bardziej, że Kamil Stoch postanowił rozpoczął treningi indywidualne, jednak plany skoczka może pokrzyżować nieprzyjemna kontuzja. Okazuje się, że samo przejście na treningi indywidualne również nie było zbyt łatwe, bowiem Adam Małysz miał naprawdę trudne zadanie, aby otrzymać zielone światło w tej sprawie i wprost postanowił ujawnić w rozmowie z "TVP Sport", że była to jedna z najtrudniejszych decyzji w jego karierze prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Przy okazji "Orzeł z Wisły" ujawnił, że skoczek nie ułatwił mu zadania, udając się na urlop tuż po przekazaniu mu, że chciałby trenować indywidualnie.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Dalej

- W ostatnich czasach też taką jedną z trudniejszych decyzji to było podjęcie decyzji, że Kamil Stoch będzie trenował w swoim teamie, bo jednak jest to coś innego (...) Wiem, że na pewnym poziomie zawodnik potrzebuje takiej osoby, która skoncentruje się przede wszystkim na nim. Ja mam nad sobą zarząd i osoby, które decydują o pewnych rzeczach. Wszystko, co ja podejmuję też musi być zaakceptowane. - wyjaśniał Adam Małysz ujawniając, że zgody na nowy rodzaj treningów Stocha musiała udzielić większa grupa ludzi z PZN.

- Dyskusje były dosyć mocne tym bardziej, że Kamil pojechał na urlop. Jak zadzwonił do mnie, to jechał na urlop i ja musiał to wszystko przetrawić, zorganizować jak to ma wyglądać, żeby to mogło funkcjonować... I znaleźć na to budżet, bo to już było po wszystkich ustaleniach i ciężko było wyciągnąć na ten team budżet - dodał "Orzeł z Wisły" ujawniając kulisy powstania zespołu, z którym trenuje obecnie Kamil Stoch. Sam skoczek jeszcze niedawno zapewniał, że wszystko jest na dobrej drodze, aby ten na powrót notował dobre występy, jednak po jednym z treningów w Zakopanem Stoch schodził ze skoczni z grymasem bólu i na razie nie jest jasne, czy skoczek doznał poważnej kontuzji.