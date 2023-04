Te słowa rozwiewają wątpliwości o przyszłości Kamila Stocha. Wiadomo, co z jego końcem kariery

- Sezon kończę pozytywnym akcentem, to cieszy - przyznał Kamil Stoch w rozmowie z reporterem telewizyjnym. Polak zajął w ostatnim konkursie sezonu w Planicy 15. lokatę, a w serii finałowej po lądowaniu na 231,5 m otrzymał cztery razy najwyższą notę po 20 pkt. Zawodnik dodał, że ten skok był dobry, ale to nigdy nie gwarantuje wysokich ocen. - Czasami sądzę, że było OK, a noty są niskie, a gdy obawiam się, że trochę „zawaliłem”, to dostaję wyższe niż się spodziewałem – przyznał Stoch.

Zakończenie sezonu w Planicy! Fenomenalny lot Zniszczoła, Granerud zgarnął Kryształową Kulę

Kamil Stoch po zakończeniu sezonu: Muszę ustalić, co mogę ulepszyć!

Niedzielny konkurs w Planicy był trudny - zaznaczył trzykrotny złoty medalista olimpijski. -Jechałem na oparach energetycznych, to było zakończenie trudnego i ciężkiego sezonu. Nic w tym roku, także w Planicy, nie dostałem za darmo, wszystko trzeba samemu „wydrapać”. Walczyliśmy na maksa, do ostatniego tchu - ocenił Stoch.

W jego opinii dwa ostatnie sezony były trudne i wyczerpujące. Ale było w nich także trochę pozytywów. Stoch przyznał, że musi ustalić, co jeszcze może ulepszyć i gdzie ma rezerwy. To wskazuje na to, że najprawdopodobniej nie planuje zakończenia kariery!

"Niektóre konkursy technicznie były dobre, niewiele brakowało do podium, czy nawet do zwycięstwa. Teraz muszę dokonać analizy tego, co się wydarzyło, ustalić, czego mi naprawdę brakuje. Co można ulepszyć, gdzie mam jeszcze rezerwy. Po Planicy mam poczucie, że nadal potrafię daleko latać. Ale zadra, że czegoś nie zrobiłem lepiej niż można było pozostaje..." - dodaje 14. skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2022/23.

Anże Lanisek wziął ze sobą Dawida Kubackiego na podium. Zaczął rzewnie płakać! Wzruszające sceny

Na koniec Stoch podziękował wszystkim, którzy skoczków wspierają. Rodzinom, swojej żonie, sztabowi szkoleniowemu i szczególnie kibicom, którzy wierzą w biało-czerwonych

Czy Michalik będzie walczył w MMA? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.