Tego jeszcze nie było! Polki będą się ścigać po zamarzniętym jeziorze, informacja zszokowała kibiców

– To jest dystans, którego żadna z nas jeszcze nigdy nie przejechała, więc śmieję się, że na pewno nie będzie to spacer po bułki do sklepu. To będzie ekstremalne wydarzenie, ale też coś bardzo ekstremalnego dla nas. Nie ukrywam, że jestem tym bardzo podekscytowana i mocno razem z Natalią przygotowujemy się do tego startu. Trzeba pamiętać, że karierę de facto zakończyłam pięć lat temu i nie zakładam łyżew na nogi każdego dnia, jak to miało miejsce w czasie, gdy normalnie trenowałam. Ale jestem dobrej myśli i nie mogę się już doczekać tego startu – podkreśla Złotkowska.