Polacy blisko podium w Heerenveen. Wielobojowe mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie z 9 medalami dla Holandii!

Europejski czempionat rozgrywany był w formule wielobojowej. W wieloboju, jak również w wieloboju sprinterów, kluczem do walki o najwyższe cele jest wszechstronność, dlatego słabszy przejazd na jednym z dystansów może sporo kosztować. Właśnie jeden trochę gorszy występ, w sobotę na 500 metrów, kosztował Damiana Żurka szansę na wywalczenie medalu w wieloboju sprinterów. Ostatecznie niewiele przegrał z trzecim Timem Prinsem z Holandii. Wygrał Jenning De Boo, wyprzedzając Merijna Scheperkampa, siódmy był Marek Kania, a ósmy Piotr Michalski.

– Dzisiejsza 500-ka mi nie wypaliła, było za dużo błędów, wieloboje są to bardzo ciężkie zawody, a my mieliśmy niecałe 12 godzin przerwy po piątkowych startach – mówił Damian Żurek. – W drugi dzień musiałem wejść troszkę z opóźnieniem i ta 500-ka trochę na tym ucierpiała. Ale i tak jestem zadowolony, bo na tysiąc odżyłem i cieszę się, że tak naprawdę do czołówki brakowało niewiele, więc tutaj są duże plusy. Bierzemy to czwarte miejsce, cieszę się z niego, biorę je do siebie i teraz czas skupić się na kolejnej części sezonu – dodaje.

U pań rywalizację na czwartym miejscu zakończyła Kaja Ziomek-Nogal, piąta była Karolina Bosiek, a dziesiąta Iga Wojtasik. Wygrała Jutta Leerdam, która wyprzedziła Femke Kok i Suzanne Schulting. Sponsorem głównym polskich reprezentacji w łyżwiarstwie szybkim jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Holenderki były tutaj najlepsze i tego nie da się ukryć – komentowała Kaja Ziomek-Nogal. – Bardzo się cieszę, że zajęłam czwarte miejsce. Miałam cel w głowie ustawiony na top 5 tych zawodów, cel został więc zrealizowany, a przecież wielobój nie jest moją mocną stroną. Jestem bardzo zadowolona – dodaje.

W „dużym” wieloboju w Holandii rywalizowała trójka Polaków – Natalia Jabrzyk, Olga Piotrowska i debiutujący w polskich barwach Władimir Semirunnij. W odróżnieniu od wieloboju sprinterskiego na miejscach medalowych nie stanęli tylko i wyłącznie gospodarze, bo połowę medali zgarnęli Norwegowie. Wśród pań triumfowała Holenderka Antoinette Rijpma-De Jong, a wśród panów Norweg Sander Eitrem. Natalia Jabrzyk ostatecznie uplasowała się na dobrej ósmej pozycji.

– Na pewno, tak jak mówiłam, o tą ósemkę chciałam zawalczyć – mówi Jabrzyk. – Cieszę się, że ten cel został zrealizowany. Szkoda trochę, że nie udało się obronić siódmego miejsca, bo było dosyć blisko, ale i tak jestem naprawdę zadowolona. Cztery biegi uważam bardzo dobrze przejechane. Trochę jeszcze było błędów technicznych, ale wierzę, że na przyszłych Pucharach Świata będę miała okazję je poprawić. Startowałam tutaj już jako dzieciak, więc dobrze znam tą halę, ale naprawdę tutaj kibice robią niesamowitą robotę. Tak, wczoraj troszeczkę się śmialiśmy, że zrobili sobie mistrzostwa Holandii, ale wierzę, że tutaj inne kraje też są w stanie zawalczyć.

Z kolei Olga Piotrowska była jedenasta, a wśród panów Władimir Semirunnij dziewiąty.

– Jestem bardzo zadowolony, że pierwszy start i od razu na takiej arenie, gdzie całe trybuny, mnóstwo ludzi przyszło – mówi Władimir Semirunnij. – Po pierwszym dniu może byłem trochę smutny, że wprawdzie zrobiłem rekord życiowy na piątkę, ale to nie taki czas, który bym chciał mieć. Ale dzisiaj na półtora tysiąca wyszło bardzo dobrze. Gdy jechałem na piątkę to cały czas patrzyłem na rywala i tak trochę w głowie ciężko było. A tutaj po prostu z trenerem tak ustaliliśmy, żeby nie oglądać na nikogo i jechać sam jak czuję. No i było dobrze.

– Może nie jest to jakiś szczyt moich marzeń, ale na pewno jestem z tych wszystkich biegów zadowolona, bo to były dobre biegi, rekord życiowy na 500 metrów, najlepszy wynik w sezonie na 3000 metrów i najlepszy wynik w sezonie, też bliski życiówki, dzisiaj na 1500 metrów – podsumowała Olga Piotrowska. – Więc naprawdę ta praca owocuje i te wyniki z każdym biegiem są coraz lepsze. Cieszę się, że mogłam tutaj wystartować, kibice byli wspaniali. I nawet nie chodzi tylko o to, że te trybuny są pełne, ale po prostu ci kibice naprawdę dopingują wszystkim, jedzie się tutaj fantastycznie – dodała 25-latka.