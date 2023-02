To była kompromitacja publicznej telewizji podczas MŚ w skokach. Kibice wściekli, pojawiły się brutalne słowa

Pomimo młodego wieku Thomasa Thurnbichlera, Polski Związek Narciarski postanowił dać szasnę Austriakowi, co okazało się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Pod jego wodzą Stoch, Kubacki i Żyła odżyli i prezentują wyborną wręcz formę, w dużej mierze dzięki temu, że Thurnbichler z ogromnym zapałem podchodzi do swoich obowiązków służbowych. Niejednokrotnie w mediach społecznościowych pojawiały się materiały, które ukazywały na pierwszy rzut oka zaskakujące metody treningu skoczków, ale okazuje się, że to nie wszystko. W czasie ćwiczeń, polscy skoczkowie mają okazję nawet... śpiewać.

Thomas Thurnbichler ujawnił kulisy z polskimi skoczkami. Tego o Stochu i Kubackim nie wiedział nikt

Nie jest tajemnicą, że muzyka odgrywa ogromną rolę w życiu chociażby Piotra Żyły, który uwielbia grać na gitarze i często zabiera ją ze sobą w trasę, aby grać na niej w wolnym czasie, co pomaga mu się odstresować i przygotować mentalnie do walki na skoczni. O umiejętności muzyczne, a szczególnie wokalne z pewnością nikt nie posądziłby jednak Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. Okazuje się jednak, że idzie im naprawdę dobrze.

Tego o Kamilu Stochu i Dawidzie Kubackim nikt nie wiedział! Thomas Thurnbichler musiał to ujawnić, zaskakujące wyznanie

Trener polskich skoczków opowiedział nieco więcej o treningach Biało-czerwonych w niedawnym wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" ujawniając, że o wiele lepiej śpiewanie idzie jednak Kubackiemu. - Najgłośniejszy jest Kamil, natomiast Dawid śpiewa całkiem dobrze. - powiedział z uśmiechem na ustach Austriak. Na tym bez dwóch zdań skorzystały córeczki Kubackiego, którym ten może śpiewać do snu bez obaw, że mu to nie wychodzi.

