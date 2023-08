Thomas Thurnbichler ogłosił kadrę na Letnie Grand Prix. Ależ sensacja, zupełny nowicjusz wystartuje w Szczyrku!

Do tej pory Wróbel wystąpił jedynie pięciokrotnie w Pucharze Kontynentalnym. Znalazł się jednak w grupie, która ostatnio trenowała w Oberhofie i zrobił pozytywne wrażenie na austriackim trenerze naszej kadry. - Podczas Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku znalazł się tuż za podium, a przy okazji zgrupowania w Oberhofie oddawał naprawdę niezłe skoki – uzasadnił jego wybór Thomas Thurnbichler dla skijumping.pl. - To dobra okazja, by sprawdził się w Polsce pośród najlepszych. Szczególnie latem, na tak wczesnym etapie przygotowań, chcemy włączyć do składu kogoś młodego – dodał Turnbichler, który oprócz Wróbla powołał do kadry znane nazwiska.

Oprócz Wróbla w Szczyrku wystartują: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł, Kacper Juroszek, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Klemens Murańka. Na skoczni „Skalite” odbędą się łącznie cztery konkursy – po dwa dla mężczyzn i kobiet. Polskę reprezentować będą cztery zawodniczki, przygotowujące się pod okiem nowego trenera kadry, Haralda Rodlauera. Są to: Pola Bełtowska, Paulina Cieślar, Nicole Konderla oraz Anna Twardosz.

Program LGP w Szczyrku (HS104)

Piątek, 4.08.2023

9:00 - Oficjalny trening kobiet

11:00 - Kwalifikacje kobiet

17:15 - Oficjalny trening mężczyzn

19:30 - Kwalifikacje mężczyzn

Sobota, 5.08.2023

10:00 - Seria próbna kobiet

11:00 - Konkurs indywidualny kobiet

14:00 - Seria próbna mężczyzn

15:00 - Konkurs indywidualny mężczyzn

Niedziela, 6.08.2023

11:30 - Kwalifikacje mężczyzn

13:00 - Konkurs indywidualny mężczyzn

16:30 - Kwalifikacje kobiet

17:30 - Konkurs indywidualny kobiet

