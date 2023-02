Thomas Thurnbichler podjął ważną decyzję w sprawie Kamila Stocha. Nie było, na co czekać! Jest ogłoszenie

Tajemnicze słowa Kamila Stocha po dramacie w Willingen. Fani będą zaniepokojeni. Co się dzieje z naszym mistrzem?

Kamil Stoch nie ukrywa rozżalenia swoją obecną formą. Po odpadnięciu w kwalifikacjach z niedzielnego konkursu skoków narciarskich w Willingen przyznał, że decyzja o starcie w kolejnym konkursie nie była mu jeszcze znana.

- Ta sytuacja mnie dobija Nie zapomniałem jak się skacze, ale coś trzeba znaleźć. Albo odpocząć, albo dotrenować. Na temat wyjazdu do Lake Placid porozmawiam z trenerem, a nie z kamerą - uciął temat krótko Stoch na antenie "Eurosportu".

Stoch nie leci do Lake Placid! Thurnbichler ogłosił decyzję

Plany, co do startów Kamila Stocha ogłosił trener narodowej kadry. Thomas Thurnbichler swoją decyzję przekazał za pośrednictwem "Eurosportu". Kamil Stoch dostanie nieco czasu, by odpocząć i poukładać pewne sprawy w głowie.

Kamil Stoch nie ukrywał rozgoryczenia swoją formą. - Już w Kulm stało się coś bardzo niedobrego z techniką. Szukam klucza, żeby to odwrócić. Zdecydowaliśmy się na ekstremalny ruch, miałem czuć się ekstremalnie w pozycji w trakcie odbicia. Był wóz albo przewóz. Ostateczne ryzyko należy do zawodnika i poszedłem w to w całości. Nie ma półśrodka. Nie cierpię stagnacji i skakania dla skakania - przyznawał rozgoryczony skoczek.

PŚ Lake Placid: Kiedy konkursy?

Weekend ze skokami w Stanach Zjednoczonych potrwa od piątku do niedzieli. W Lake Placid zobaczymy aż trzy konkursy - dwa indywidualne i jeden w parach. Jak prezentuje się harmonogram startów PŚ Lake Placid?

Piątek, 10 lutego:

23:00 - kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Sobota, 11 lutego:

16:00 - konkurs indywidualny

23:00 - konkurs par

Niedziela, 12 lutego:

14:45 - kwalifikacje do konkursu indywidualnego

16:15 - konkurs indywidualny