Thomas Thurnbichler powołał kadrę na Puchar Świata. Zaskakująca decyzja

Polscy piłkarze odpadli z katarskiego mundialu, co nie oznacza, że Polacy nie będą walczyć o Puchar Świata. Teraz do głosu dojdą skoczkowie, którzy – choćby ze względu na trwające MŚ – mają bardzo chaotycznie zaplanowane starty na początku sezonu. Po bardzo porannych skokach w Ruce przyszła kolejna przerwa, ale od najbliższego weekendu w Titisee-Neustadt przerw już nie będzie. Thomas Thurnbichler i jego kadra wybierają się do Niemiec. Austriacki szkoleniowiec powołał do kadry tych samych skoczków, których zabrał do Finlandii.

Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Tomasz Pilch pokażą się kibicom na Hochfirstschanze w Titisee. Wielu może zastanawiać obecność trzech ostatnich z wymienionych, bowiem podczas weekendu w Ruce żaden z nich nie zdobył choćby jednego punktu do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ta sama ekipa, jeśli nie dojdzie do żadnych kontuzji, ma wybrać się również na przedświąteczny Puchar Świata w Engelbergu.

Plan na Titisee wygląda następująco: - W piątek kwalifikacje o godz. 10:00 (transmisja w Eurosporcie 1 i player.pl)- W sobotę konkurs drużyn mieszanych o godz. 11:45 (Eurosport 1 i player.pl)- W niedzielę kwalifikacje do drugiego konkursu (godz. 14:30 w Eurosporcie 1 i player.pl) i konkurs o 15:45 (TVN, Eurosport 1 i player.pl)