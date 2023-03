Thomas Thurnbichler wymownie po pytaniu o Dawida Kubackiego. Trener polskich skoczków miał do powiedzenia tylko jedno

Kamil Stoch wyłożył kawę na ławę po skokach w Vikersund. Wymowne słowa lidera polskich skoczków, to go dziwi

Zmagania w ramach cyklu Raw Air przeszły do historii. W ostatnim konkursie najlepszy okazał się Stefan Kraft, który wygrał z triumfującym w całych zawodach Halvorem Egnerem Granerudem. Norweg miał bardzo dużą przewagę przed ostatnim dniem zmagań, dzięki czemu sięgnął po główną nagrodę. Niestety kadra Polski nie wystąpiła pełnym składzie, ponieważ Dawid Kubacki wycofał się z rywalizacji, jak przekazał trener - Thomas Thurnbichler, 33-latek nie mógł wystąpić z powodów osobistych, co przekreśliło jego szanse na walkę w całym cyklu Raw Air. W ostatecznej klasyfikacji najlepszy z Polaków okazał się Kamil Stoch, który uplasował się na 8. miejscu z dorobkiem 2627,5 pkt.

Thomas Thurnbichler wypowiedział się na temat Dawida Kubackiego. Trener reprezentacji Polski odniósł się do przyszłych konkursów

Przez to, że Kubacki nie wystąpił w ostatnim konkursie w ramach cyklu Raw Air, z którego punkty wliczają się do Pucharu Świata to jedno jest pewne, po Kryształową Kulę na pewno sięgnie w sezonie 2022/2023 Granerud. Thurnbichler na antenie "Eurosport" został zapytany o to, czy jest szansa na występ 33-latka w następnym konkursie. Szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" nie przekazał żadnych szczegółowych informacji dotyczących Kubackiego, zaznaczył że istnieje możliwość startu najlepszego z Polaków podczas zmagań w Lahti.