PŚ w Wiśle

Thomas Thurnbichler wytknął wprost błędy Kamila Stocha. Jasna ocena! Nie zrzucał winy na wiatr

Polscy skoczkowie wciąż szukają formy, by ponownie walczyć o czołowe pozycje w Pucharze Świata. Niestety, Kamil Stoch znów nie dał rady awansować choćby do drugiej serii. I to na polskiej skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle. Po zakończeniu zmagań w pierwszym polskim weekendzie, Thomas Thurnbichler wprost wytknął błędy Kamila Stocha, które do tego doprowadziły!