Thomas Thurnbichler zwolniony z funkcji trenera reprezentacji Polski! Adam Małysz wskazał następcę Austriaka

Od sezonu 2022/2023 stanowisko trenera reprezentacji Polski objął Thomas Thurnbichler, który zastąpił Michala Doleżala. Od tamtej pory pod wodzą austriackiego szkoleniowca "biało-czerwoni" zdobyli dwa medale na mistrzostwach świata w 2023 roku (złoto Piotr Żyła i brąz Dawid Kubacki). Oprócz tego w sezonie 2022/2023 Dawid Kubacki wywalczył srebrny medal na Turnieju Czterech Skoczni.

Jak poinformował "Sport.pl", decyzja w sprawie Thurnbichlera miała zapaść o wiele wcześniej, ponieważ prawdopodobnie miało to miejsce na mistrzostwach świata w Trondheim. W czwartkowe popołudnie 35-latek miał poinformować wszystkich na spotkaniu FIS z trenerami wszystkich kadr, że nie będzie dłużej współpracował z reprezentacją Polski, a także nie wypełni do końca kontraktu, który obowiązywał po sezonie olimpijskim.

Po trzech latach pracy, Thomas Thurnbichler odchodzi ze stanowiska trenera głównego reprezentacji Polski w skokach narciarskich.Począwszy od sezonu olimpijskiego 2025/2026 głównym szkoleniowcem polskiej Kadry A będzie Maciej Maciusiak.

Adam Małysz na zwołanej konferencji prasowej przekazał informacje dotyczące przyszłości Thurnbichlera w kadrze i wskazał jego następcę.

- Mieliśmy w zeszły wtorek zarząd. Zadecydowaliśmy, że po całej sytuacji, która miała miejsce w tym roku, że trenerem kadry A nie będzie już Thomas [Thurnbichler przy.red.]. Dostał propozycję, aby zostać u nas i poprowadzić kadrę juniorów. Thomas przekazał, że jest to ciekawa propozycja i potrzebuje trochę czasu, aby nad tym się zastanowić. Ja tylko dodam tyle, że stanowisko Thomasa przejmie Maciej Maciusiak, która ma skompletować skład i to on podejmie decyzję, jak to będzie wyglądało w przyszłości - zaznaczył Małysz.