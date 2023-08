To dlatego Apoloniusz Tajner będzie kandydował do Sejmu! Ma specjalny plan, nie zamierza go ukrywać

To zdjęcie to już chyba przesada! Justyna Żyła po rozwodzie ze skoczkiem żyje jak w bajce

Apoloniusz Tajner zgłosił swój polityczny akces! Były szef Polskiego Związku Narciarskiego ogłosił, że będzie startował do Sejmu RP z list Koalicji Obywatelskiej. Były szkoleniowiec Adama Małysza zdecydował się na szczerą rozmowę z portalem "sport.pl" i przedstawił, czemu właściwie zdecydował się na kandydowanie. Okazuje się, że ma on specjalny plan.

Apoloniusz Tajner będzie startował do Sejmu. Wyjawił swoje zamiary

Jak stwierdził Tajner, jego celem jest podjęcie działalności w sejmowej komisji sportu. Jak sam stwierdził, jest tam dużo rzeczy do pracy, a sam z tą konkretną komisją ma dobre doświadczenia i wyraża nadzieję, że będzie mógł realizować tam swoje plany i cele.

- Dla mnie już na politykę w pełnym tego słowa znaczeniu jest za późno. Nie chcę się w nią mocno angażować, musiałbym się jej uczyć, a nie o to chodzi. Chciałbym za to udzielać się w sejmowej komisji sportu. Na pewno zajmowałbym się czymś, co już wielokrotnie tam sygnalizowałem, czyli systemem sportu dzieci i młodzieży w Polsce. On jest po prostu słaby. Jest, pozwala wyławiać talenty, ale może funkcjonować o wiele lepiej. Gdy byłem gościem tej komisji w Sejmie (Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - red.), zawsze chętnie mnie tam wysłuchiwano. Teraz mam konkretny plan i pomysł, co i jak tam zrobić. Nie jestem już związany z Polskim Związkiem Narciarskim, ani żadną inną organizacją i jestem gotowy do pracy. - stwierdził Apoloniusz Tajner.

Czy były trener Adama Małysza wyraża zainteresowanie funkcją ministra sportu? Sam zbytnio nie wierzy w objęcie resortu i traktuje tego typu pytania w kategoriach żartu.

- W ogóle nie chcę o takich rzeczach dywagować, chyba że w kategoriach żartu. Z drugiej strony, nigdy nie wiadomo, ale na razie nie mam takich ambicji. To nie o to chodzi. Chciałbym wrócić do życia publicznego, wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę, a także realizować własne pomysły. Po moich wystąpieniach w komisji nigdy nie było żadnych międzypartyjnych kłótni. Wiem, że miałbym szansę wprowadzić to, o czym myślę w życie. - powiedział Tajner.