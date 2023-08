To zdjęcie to już chyba przesada! Justyna Żyła po rozwodzie ze skoczkiem żyje jak w bajce

Justyna Żyła po rozwodzie poświęciła się wychowywaniu swoich dzieci oraz pracy na własne nazwisko. Po rozstaniu ze skoczkiem narciarskim z Piotrem Żyłą fantastycznie udawało jej się pogodzić wszystkie obowiązki. Regularnie pokazywała rodzinne szczęście z pociechami, a jednocześnie angażowała się w kolejne projekty zawodowe - występowała w rozbieranej sesji w "Playboyu", "Tańcu z Gwiazdami", prowadziła program telewizyjny czy wystartowała z własnym kanałem kulinarnym na YouTube'ie. Po ostatnich intensywnych miesiącach ostatnio chyba trochę zwolniła. Być może duża w tym zasługa nowej, tajemniczej miłości, o której celebrytka coraz częściej wspomina w postach na Instagramie. Ostatni z nich mógł sprawić, że fani wpadli w zazdrość. Wszystko przez to, jak żyje obecnie znana Justyna Żyła.

Coraz częściej Justyna Żyła pokazuje w sieci poranne zdjęcia. Rzadko jednak pokazuje na niej swoją twarz, a co dopiero oblicze najbliższych. Zamiast tego prezentuje, jak dogadza sobie w towarzystwie dobrze rozumiejących ją osób. Najczęściej chodzi tu o smakowite śniadania. Tym razem suto zastawiony stół wzbudził podziw i zazdrość wśród obserwujących. "Ślinka cieknie" - napisała jedna z fanek Justyny Żyły. "Wygląda przepysznie, zarówno kolacja, jak i śniadanko" - dodała kolejna. Wygląda na to, że Justyna Żyła po rozwodzie myśli już tylko o przyszłości.

Justyna Żyła o kolejnych luksusach

Takie posiłki zdecydowanie można postrzegać w kategorii luksusowych. "Dzień dobry bardzo w końcu wolny dzień. Dogadzamy sobie. Wczorajsza kolacja grillowany camembert z mnóstwem dodatków, na śniadanko jajco musi być do tego warzywka z grilla i grzanki z masłem czosnkowym. Tak to można codziennie" - napisała na Instagramie wyraźnie rozanielona celebrytka. Dodała do tego hasztagi, z których szczególnie jeden jest bardzo wymowny. "Najlepszy Czas Z Moją Miłością" - można tłumaczyć go z angielskiego.

