To zrobiła Justyna Żyła wraz z ukochanym. Musiała się wszystkim pochwalić, tak okazują sobie miłość

Justyna Żyła postanowiła pokazać, co zrobiła wraz ze swoim ukochanym. Była gwiazda "Tańca z Gwiazdami" i eks małżonka reprezentanta Polski w skokach narciarskich - Piotra Żyły najwyraźniej zaraziła pasją swojego nowego ukochanego, co uwieczniła na zdjęciu pokazanym na mediach społecznościowych. Jak widać, uczucie celebrytki i jej drugiej połówki jest naprawdę silne, a wyniki ich wspólnej pracy są najprawdę okazałe.

Justyna Żyła pokazała, co zrobiła ze swoim ukochanym. Tak okazują sobie miłość?

Nie jest żadną tajemnicą, że Justyna Żyła jest prawdziwą ekspertką kulinarną. Gwiazda nie raz pokazywała swoje przepisy na przepyszne posiłki i zyskiwała dzięki temu uznanie fanów na Instagramie. Sama celebrytka przyznawała, że umiejętności gotowania sprawiają, że potrafia trafiać do serca swoich wybranków.

- jak wiadomo …przez żołądek do serca - pisała pod jednym ze swoich najnowszych zdjęć Justyna Żyła.

Okazuje się, że pasją do gotowania celebrytka "zaraziła" nowego ukochanego i przygotowała wraz z nim smakowite śniadanie, o czym świadczy hasztag "cookingwithlove" zamieszczony na publikacji. Patrząc na to, jaką rolę przywiązuje Żyła do jedzenia, nie jest wykluczone, że to jedna z metod okazywania sobie uczucia przez parę.