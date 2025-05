i Autor: Art Service/Super Express Rafał Trzaskowski

Wybory już za tydzień

Legia – Lech: Kibice znowu uderzyli w Trzaskowskiego przed wyborami prezydenckimi. Mocno o jego pracy w Warszawie

Pierwsza tura wyborów prezydenckich już w przyszłą niedzielę. 18 maja Polacy pójdą do urn wyborczych, by wybrać nowego prezydenta. Jednym z faworytów do zastąpienia Andrzeja Dudy jest Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy nie może jednak liczyć na duże wsparcie od kibiców, którzy uderzają w niego regularnie na każdym kroku. Tym razem stało się tak podczas Legia Warszawa – Lech Poznań.