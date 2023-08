Ukochana Macieja Kota pokazała zmysłowe zdjęcie. Agnieszka w kusym stroju zwróciła się bezpośrednio do fanów

Maciej Kot największe sukcesy odnosił w sezonie 2016/17. To wtedy pod wodzą Stefana Horngachera wskoczył na najwyższy poziom i cieszył się z dwóch zwycięstw w konkursach Pucharu Świata. Do tego dołożył historyczny złoty medal mistrzostw świata w drużynie, a zimę zakończył na 5. miejscu w klasyfikacji generalnej PŚ. Od tamtej pory zaliczał jednak stopniowy regres, w trakcie którego wywalczył jeszcze drużynowy brązowy medal igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. To była jedna z ostatnich przyjemnych chwil w jego karierze, bo później zakopiańczyk wpadł w potworny kryzys. Kot wypadł z kadry A i zmagał się w ostatnich latach ze sporymi problemami, ale w dalszym ciągu się nie poddał. Podczas pierwszego tegorocznego konkursu Letniego Grand Prix w Szczyrku zebrał żniwa swojego uporu, wskakując ponownie do czołówki. W sobotnich zawodach 32-latek zajął 4. miejsce i przypomniał o sobie wszystkim kibicom.

Ukochana Macieja Kota w kusym stroju zwróciła się do fanów

Najwierniejszą fanką Kota bez wątpienia jest jego żona, Agnieszka. Była ona przy skoczku wtedy, gdy ten należał do światowej czołówki, ale wspiera go też w trudnych chwilach. W ostatnich latach z pewnością niejednokrotnie była dla niego oparciem, którego mistrz świata z Lahti bardzo potrzebował. Zresztą Agnieszka Kot jako trenerka personalna dobrze wie, jak ważna jest motywacja. Regularne treningi sprawiają, że jest w znakomitej formie i zaskarbiła sobie sympatię wielu fanów.

Profil ukochanej Kota na Instagramie śledzi ponad 30 tysięcy użytkowników. Regularnie są oni zasypywani zdjęciami i nagraniami z treningów, na których sylwetka Agnieszki robi ogromne wrażenie. Ostatnio zaprezentowała ona zmysłowe zdjęcie w kusym topie, który odsłonił jej umięśniony brzuch i dekolt. W ten sposób trenerka personalna chciała zwrócić uwagę fanów na catering dietetyczny, który pomaga jej zadbać o formę. "O Waszą też może" - zwróciła się do obserwujących żona Kota. Poniżej zobaczysz opisywane zdjęcie Agnieszki Kot: