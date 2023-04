Ukochana Piotra Żyły bez skrępowania wypięła pośladki. Miss Bum Bum mogłyby się powstydzić! Gorące nagranie trafiło do sieci

Żyła i Ziętek poinformowali publicznie o związku w czerwcu 2021 roku, ale ich relacja zaczęła się znacznie wcześniej. Przez wiele miesięcy fani skoczka wyłapywali szczegóły, które wskazywały na to, że jest on z aktorką znaną z paradokumentu "19+" emitowanego wówczas na TVN. Kiedy zakochani uznali, że czas najwyższy pokazać się światu, z miejsca zostali jedną z najgorętszych par w świecie polskiego sportu. Żyła dopiero co został mistrzem świata na skoczni normalnej w Oberstdorfie i miał za sobą głośny rozwód z Justyną Żyłą. Nowa partnerka jest od niego młodsza o 11 lat, ale nie przeszkodziło im to w zbudowaniu czegoś poważnego. Ziętek błyskawicznie skradła serca fanów. Także dzięki zjawiskowej urodzie, którą kibice mogą podziwiać m.in. w mediach społecznościowych.

Tak Piotr Żyła mieszkał z byłą żoną. Teraz jego mieszkanie wygląda inaczej, Marcelina Ziętek wszystko zaprezentowała

Ukochana Piotra Żyły wypięła pośladki przed lustrem. Miss Bum Bum mogą jej zazdrościć?

Profil byłej miss południa nastolatek na Instagramie śledzi niemal 100 tysięcy użytkowników. Raz po raz są oni zasypywani zdjęciami i filmikami z jej życia codziennego, w którym sport jest jednym z najważniejszych aspektów. I nie chodzi tylko o karierę ukochanego Ziętek, lecz także jej treningi. 25-latka regularnie uczęszcza na siłownię i dba o sylwetkę, której może jej pozazdrościć wiele kobiet. Marcelina doskonale czuje się we własnym ciele i chętnie prezentuje efekty swojej ciężkiej pracy. Udostępnione ostatnio nagranie świadczy o tym najlepiej.

Justyna Żyła padła ze wzruszenia, gdy zobaczyła co zrobiła jej córka. Zostawiła specjalny list, łezka może polecieć po poliku

i Autor: Instagram/Marcelina Ziętek Pośladki Marceliny Ziętek

Marcelina Ziętek i jej brazylijskie pośladki

Partnerka Żyły najwyraźniej była w znakomitym humorze po treningu. Ubrana w pomarańczowy strój sportowy postanowiła podzielić się dobrą energią z fanami i nagrała specjalne Instastories w lustrze. W krótkim nagraniu zaprezentowała efekt ćwiczeń i wypięła pośladki. "#brazylijskiepośladki" - dodała, uzupełniając wpis o wymowne emotikony buźki płaczącej ze śmiechu i brzoskwini charakteryzującej właśnie pośladki. Kto wie, jeśli treningi dalej będą przynosić jej tyle radości, być może Ziętek stanie kiedyś na starcie konkursu na Miss Bum Bum. Poniżej znajdziesz więcej gorących zdjęć Marceliny Ziętek: