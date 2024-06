Ukochana Piotra Żyły pokazała intymne zdjęcie skoczka. Takiego ujęcia się nie spodziewaliśmy. 37-latek nie miał oporów

W ostatnim sezonie Piotr Żyła nie miał zbyt wielu powodów do radości. Tylko w dwóch konkursach Pucharu Świata udało mu się wskoczyć do czołowej "10", a w klasyfikacji generalnej elitarnego cyklu zajął dopiero 25. miejsce. W końcówce sezonu więcej niż o skokach mówiło się o jego potencjalnej walce w MMA, ale ostatecznie Żyła nie wszedł do klatki i skupia się już na kolejnym sezonie. W nim ponownie ma być jednym z liderów kadry Thomasa Thurnbichlera, ale na początku przygotowań korzysta z okazji do spędzania wspólnych chwil z ukochaną Marceliną Ziętek. Ostatnio para wybrała się na Podkarpacie, gdzie odwiedziła m.in. rezerwat z alpakami!

Marcelina Ziętek jest bardzo aktywna w internecie i spełnia się jako influencerka. Jej profil na Instagramie obserwuje blisko 100 tysięcy użytkowników, a modelka chętnie dzieli się z nimi prywatnym życiem. Nic dziwnego, że nie zabrakło też zdjęć z wyjątkowego wypadu, na którym Żyła zachował się w swoim stylu. Pobyt z pociesznymi alpakami to było dla niego za mało i w pewnym momencie skoczek postanowił... zbliżyć się z jednym ze zwierząt. Ten "buziak" został uwieczniony przez ukochaną Żyły, która pokazała rozbrajające zdjęcie.

i Autor: Instagram/Piotr Żyła Piotr Żyła z alpaką

Zbliżenie skoczka z alpaką rozłożyło jego fanów. "Pioter, nie wstydź się, daj buziaka" - napisał jeden z nich. Wielu internautów dopytywało też, gdzie można spędzić czas z uroczymi zwierzętami. Nie zwrócili jednak uwagi na oznaczenie lokalizacji posta, które jasno mówi o Rzeszowie.