Ukochana Piotra Żyły poszła na całość i pokazała swoje pośladki z bliska! Takiego zdjęcia Marceliny Ziętek nikt nie mógł się spodziewać

Od kiedy związek Marceliny Ziętek oraz Piotra Żyły został oficjalnie potwierdzony, a jeden z liderów reprezentacji Polski w skokach narciarskich i jego ukochana zaczęli pokazywać się razem publicznie, profil Marceliny Ziętek na Instagramie stał się o wiele bardziej popularny i zaczęła go śledzić masa fanów polskich skoczków. Przy okazji mogli oni spostrzec, że partnerka Żyły może pochwalić się smukłym, wysportowanym ciałem, które lubi eksponować w sieci przy okazji mniej lub bardziej odważnych zdjęć. Przy okazji tegorocznych wakacji, Marcelina Ziętek dołożyła kolejne z nich.

Zdjęcie Marceliny Ziętek z wakacji robi furorę w sieci! Ukochana Piotra Żyły pokazała swoje pośladki z bliska

Marcelina Ziętek wielokrotnie już pozowała do zdjęć w bikini, eksponując swoje młode wciąż ciało, co wielokrotnie spotykało się z komplementami jej fanów na Instagramie. Tym razem partnerka Piotra Żyły zdecydowała się na niepozorny wpis, w którym zawarła jednak dwa zdjęcia. Pierwsze z nich przestawia ją na plaży, za to drugie skupione jest w pełni na jej pośladkach w bikini, co oczywiście nie umknęło uwadze internautów. Zobaczcie sami, klikając w galerię zdjęć poniżej!