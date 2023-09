Wideo z Dawidem Kubackim roztopi wasze serca. Marta Kubacka pokazała wyjątkowe nagranie, niezwykle czułe chwile

Te słowa Apoloniusza Tajnera o synu chwytają wprost za serce. Wyjawił, co zmieniło się w jego życiu, gdy Leopold przyszedł na świat

Dawid Kubacki w minionym sezonie był najlepszym polskim skoczkiem i do końca bił się o podium Pucharu Świata. Niestety, problemy zdrowotne jego żony sprawiły, że nie mógł pojawić się na paru ostatnich konkursach i ostatecznie zakończył rywalizację na 4. miejscu. Najważniejsze jednak, że życie Marty Kubackiej udało się uratować i rodzina może wrócić do normalności. Więzi rodzinne Kubaccy zacieśniali na wakacjach w Turcji, skąd nie raz publikowali różne materiały. Teraz są już w Polsce, ale Dawid Kubacki ma jeszcze trochę czasu na spędzenie go z rodziną. Marta Kubacka pokazała właśnie niezwykle rozczulające wideo z udziałem swojego męża i młodszej z córek.

Dawid Kubacki z córką poruszą serce każdego

Dawid Kubacki doczekał się razem z żoną już dwójki córek – Zuzannę urodzoną w 2020 roku i Maję, która przyszła na świat na początku 2023. Polski skoczek spędza czas ze swoimi ukochanymi dziećmi jeśli tylko ma czas, a chwile te często uwiecznia jego żona, która później niektórymi materiałami dzieli się w sieci z fanami.

Tym razem postanowiła pokazać nagranie, na którym widać, jak młodsza Maja zaczepia swojego tatę i... ciągnie go za jego blond włosy. Kto choć przez chwilę przebywał z dziećmi ten wie, że choć cała scena jest niezwykle rozczulająca, to dzieci nie mają pojęcia o swojej sile i takie ciągnięcie potrafi nieźle zaboleć! Kubacki jednak zdawał się tym nie przejmować, widząc jak wiele radości sprawia córce ta zabawa.

