Wielka przemiana Marceliny Ziętek. Tak wyglądała w przeszłości, zmianę ukochanej Piotra Żyły widać gołym okiem

Piotr Żyła ponownie jest na ustach całego świata skoków narciarskich. W minioną sobotę dokonał rzeczy wielkiej i zdobył drugi złoty medal mistrzostw świata. Co więcej, wywalczył go, jako wciąż aktualny czempion, co jedynie dodaje powagi sytuacji. A jeszcze po pierwszej serii sobotnich zawodów wydawało się, że Żyła zafiniszuje na odległych lokata. Skok w rundzie finałowej wywindował go na sam szczyt.

Izabela Małysz nie mogła się temu oprzeć. Fani w szale radości, takie chwile zapamiętuje się na zawsze

Radość skoczka i całego polskiego obozu była ogromna. Złoty medal reprezentanta Polski świętowała również Marcelina Ziętek. Młoda aktorka od kilku lat związana jest z Piotrem Żyłą. Para pierwotnie ukrywała swoją relację, ale od pewnego czasu publikują już wspólne zdjęcia i nie kryją się z miłością. Ziętek na Instagramie ma wielu fanów i można również zobaczyć, jak zmieniała się na przestrzeni lat. W przeszłości aktorka wyglądała nieco inaczej, co widać na zdjęciach w galerii poniżej. Na fotografiach można także zauważyć, że modelingiem Ziętek zajmuje się od dawna.