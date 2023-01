Wielka rywalka Justyny Kowalczyk przekazała arcyważną nowinę! Posypały się gratulacje, nadchodzi wielki dzień

Tak wygląda teraz ciało 36-letniej Justyny Żyły. Jej uroda rozgrzewa do czerwoności, mamy zdjęcia!

musiał powiedzieć to głośno

Ten film ze skoczni w Innsbrucku mrozi krew w żyłach! Pokazali, co tak naprawdę widzą skoczkowie podczas lotu, wielu poczuje strach

Mistrzyni olimpijska i świata w biegach narciarskich, dominatorka Pucharu Świata Therese Johaug, która zakończyła w marcu karierę, poinformowała we wtorek, że jest w ciąży. „Jest to o wiele ważniejsze niż wszystkie moje złote medale” - powiedziała biegaczka na antenie kanału telewizji NRK.

Therese Johaug weźmie ślub i zostanie mamą. Niesamowite wieści

Jeszcze tej zimy weźmie ślub z mistrzem świata w wioślarstwie z 2013 roku Nilsem Jakobem Hoffem, jej partnerem od ośmiu lat, a dziecko ma się urodzić pod koniec pierwszej połowy roku.

Johaug zakończyła karierę w marcu po zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie, gdzie zdobyła cztery złote medale - w biegu łączonym na 15 kilometrów, na 10 kilometrów techniką dowolną, na 30 kilometrów techniką klasyczną i w sztafecie.

Kim jest Therese Johaug? Osiągnięcia, sukcesy

Therese Johaug podczas swojej kariery zdobyła w sumie sześć medali olimpijskich - cztery złote, srebrny i brązowy. Jest też 14-krotną mistrzynią świata i trzy razy wygrała Puchar Świata w punktacji generalnej, notując 80 zwycięstw indywidualnie.

34-letnia Norweżka zasugerowała we wrześniu, że nie wyklucza powrotu do rywalizacji na mistrzostwa świata w 2025 roku w Trondheim. „Moja główna kariera już się definitywnie zakończyła, lecz pozostawiam jeszcze uchylone drzwi. Postanowiłam ich nie zamykać i może powrócę właśnie w Trondheim. Ciąża to nie jest przecież choroba” - powiedziała.