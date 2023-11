Wiemy, gdzie odbędą się kolejne igrzyska zimowe. MKOl podał lokalizacje, ich zatwierdzenie to formalność

Rozdzierająca prawda o polskich skokach. Wypowiedź o Stochu, Kubackim i Żyle przyprawia o ciarki, to będzie koniec

Stefan Horngacher odciął niemieckich skoczków od świata. To była wielka tajemnica. Ujawniono, co się działo

Jedynymi kandydatami do organizacji ZIO 2030 pozostała grupa narciarskich kurortów w Alpach Francuskich, a w 2034 roku – amerykańskie Salt Lake City. Karl Stoss, szef komisji ds. gospodarzy igrzysk MKOl, powiedział, że władze światowego olimpizmu przejdą teraz do „ukierunkowanego dialogu” z obydwoma kandydatami. Ponadto, coraz więcej też wskazuje, że w 2038 roku zimowe zmagania olimpijskie odbyłyby się w Szwajcarii. Przypomnijmy, że najbliższe igrzyska zimowe są zaplanowane na 2026 rok we Włoszech (Mediolan, Cortina).

Piotr Żyła nie lubi Lillehammer! Tłumaczy dlaczego, wybrał trzy ulubione skocznie

Wybór będzie potwierdzony latem

– MKOl rozpocznie teraz bardziej szczegółowe dyskusje z preferowanymi gospodarzami, pod przewodnictwem ich narodowych komitetów olimpijskich, w celu przyznania obu edycji podczas 142. sesji MKOl w lipcu 2024 w Paryżu – poinformowano w oświadczeniu Międzynarodowego komitetu Olimpijskiego.

Dowiedzieliśmy się prawdy o małżeństwie Izabeli i Adama Małyszów. Szczegół, o którym często się nie mówi

Francuska oferta na 2030 r. została wybrana kosztem dwóch pozostałych kandydatów, Szwecji i Szwajcarii. Natomiast do organizacji ZIO 2034 zgłosiło się tylko Salt Lake City w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych. To miasto gościło już sportowców zimowych z całego świata w 2002 roku.

Jeśli chodzi o igrzyska w 2030 r., to znamy nieco więcej szczegółów: zawody w narciarstwie alpejskim odbędą się w Meribel, Courchevel i Val d'Isere, natomiast w La Clusaz miały być zorganizowane imprezy narciarstwa klasycznego. Wioska olimpijska ma być zlokalizowana nad Morzem Śródziemnym w Nicei. Tam także odbywałyby się zawody łyżwiarskie.

Pozamiatane w sprawie pupilka Horngachera! Już nic nie da się zrobić

Szwajcaria uprzywilejowana

Wiele wskazuje, że Szwajcaria, która przegrała wyścig o igrzyska 2030, będzie uprzywilejowana w wyborze organizatora ZIO 2038.

„Zarząd MKOl podjął decyzję o przyznaniu projektowi ‘Switzerland 203x’, niezwiązanemu z konkretną edycją, specjalnego statusu, zapraszając go do „Uprzywilejowanego Dialogu” podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2038 r.” – jasno wyłożył MKOl. Ten dialog ze Szwajcarią na zasadach pierwszeństwa ma potrwać do końca 2027 roku.