Wojna na Ukrainie. Żona Kamila Stocha z ważnymi słowami! „Aktualnie to niemal całkowicie spłynęło po Polakach”

- Aktualnie to niemal całkowicie spłynęło po Polakach. Nawet jest tendencja do tego, by cieszyć się z tego, co spotkało Ukrainę. Nie jestem rzecznikiem Ukraińców w Polsce, ale chcę być głosem tych ludzi, którzy tam na froncie są i bronią swojego kraju, oddając za niego swoje życie – przyznała.