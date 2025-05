To dlatego Lewandowski nie zagra w kadrze? Zaskakująca teoria

Robert Lewandowski ma za sobą bardzo udany, ale też i wyczerpujący sezon. Przypomnijmy, że tylko w samej Barcelonie rozegrał 52 spotkania, a do tego 6 w reprezentacji Polski. W klubie zdobył 42 gole i walnie przyczynił się do zdobycia Superpucharu Hiszpanii, Pucharu Króla, mistrzostwa Hiszpanii oraz dotarcia do półfinału Ligi Mistrzów. Wydawało się, że teraz Lewandowskiego czeka jeszcze jedno zadanie – poprowadzić Polskę do zwycięstwa nad Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata 2026, która jest naszym głównym rywalem w walce o 2. miejsce w grupie. Tak się jednak nie stanie. – Drodzy kibice! Biorąc pod uwagę okoliczności oraz natężenie sezonu klubowego, wspólnie z trenerem zdecydowaliśmy, że tym razem nie wezmę udziału w czerwcowym zgrupowaniu Reprezentacji Polski – przekazał Lewandowski, podkreślając również, że gra w kadrze jest dla niego bardzo ważna, lecz musi też zadbać o swoje zdrowie.

Jan Tomaszewski o Lewandowskim: Myślałem, że wpuszcza mnie pan w maliny

Wielu ekspertów jest zniesmaczonych zachowaniem Lewandowskiego. Jan Tomaszewski apeluje wręcz o odebranie piłkarzowi Barcelony opaski kapitańskiej! Skrytykował go także Mateusz Borek, jak i wielu kibiców, ale warto zauważyć, że fani są w tej sprawie mocno podzieleni i duża część jednak broni napastnika. Natomiast zdaniem Macieja Murawskiego zmęczenie wcale nie musi być powodem, a przynajmniej nie jedynym, absencji Lewandowskiego w kadrze. Uważa on, że wpływ na nią może mieć relacja kapitana z selekcjonerem. – Nie wiem, czy to nie jest też sytuacja, gdzie można odczuć, że ta chemia między Probierzem a Robertem nie jest największa. Gdyby trenerem reprezentacji był Hansi Flick, z którym Robert ma świetne relacje, to myślę, że mimo tego trudnego sezonu przyjechałby na zgrupowanie. Tak mi się przynajmniej wydaje – powiedział w rozmowie z „Faktem”.

Przywołał on też przykład Luki Modricia, który również rozgrywał wiele meczów w każdym sezonie, a i tak pojawiał się na kadrze. – Mam wrażenie, że gdyby relacja między Robertem a selekcjonerem była naprawdę dobra, to nawet mimo zmęczenia, Lewandowski pojawiłby się na zgrupowaniu. Choćby po to, by być z drużyną, wspierać ją doświadczeniem i autorytetem. Luka Modrić, starszy od Roberta, regularnie przyjeżdżał na mecze kadry w ostatnich latach mimo napiętego kalendarza – uważa Murawski.

Zdaniem Macieja Murawskiego to nie pierwszy raz, gdy Michał Probierz ma problem z ważnymi piłkarzami w zespole. – Jest trenerem, który w swojej karierze trenerskiej nierzadko miał problem z wyrazistymi zawodnikami: piłkarzami, którzy są ważni, którzy mają mocne charaktery. Nawet przykładem tego był epizod w Wiśle Kraków. Probierz trafił do klubu, który był naszpikowany doświadczonymi zawodnikami, którzy mieli duże ego i wiele osiągnęli w ekstraklasie. Tam miał problem z wieloma – ocenił. Na koniec stwierdził też, że Lewandowskiego demotywuje do przyjazdu na kadrę... jej styl gry, w którym ma on mało okazji do strzelania bramek.