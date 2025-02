Wściekli kibice ruszyli na Thurnbichlera po skreśleniu Stocha! Szambo wybiło. Aż oczy pieką

Okropne, co wypisują kibice do Thurnbichlera po skreśleniu Stocha

Thomas Thurnbichler ogłosił skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Trondheim we wtorek (18 lutego) i rozpętał prawdziwą burzę. Jego decyzja o niepowołaniu Kamila Stocha cały czas budzi wielkie emocje, które niestety prowadzą kibiców do najgorszych możliwych reakcji. Swoją frustrację wylewają w mediach społecznościowych, atakując trenera polskich skoczków także na jego profilu. Niektóre wulgarne komentarze nie nadają się do cytowania, ale skalę tego zjawiska dobrze obrazują też przytoczone poniżej wpisy.

"Jesteś najgorszym trenerem, jakiego miała reprezentacja Polski. To żałosne zachowanie, aby mścić się na zawodniku. Mam nadzieję, że to twój ostatni sezon pracy w Polsce" - czytamy w jednym z najnowszych komentarzy pod ostatnim postem na Instagramie Thurnbichlera.

"Weź Kamila na mistrzostwa świata, zasłużył na to tak samo, jak ty na zwolnienie z funkcji trenera polskich skoczków - to oznacza, że nie ma innego wyjścia" - napisał inny wściekły kibic. "Świetne wybory! Żenujący Wolny i Zniszczoł jadą, a arcymistrz w domu" - ironizował kolejny. Znaleźli się też ci rozgoryczeni, którzy odcinali się od paskudnych wpisów prosto z rynsztoku.

"Szczerze mówiąc, nie chodzi nawet o decyzję, a o to jak ją wytłumaczyłeś. Ciężko mi to zrozumieć, ale mimo to nie zgadzam się z tymi okropnymi komentarzami, które możemy tu przeczytać. To naprawdę nie jest okej" - czytamy pod tym samym postem Thurnbichlera.

Zmasowany atak na profilu Austriaka nie zmieni jednak jego decyzji. Polskę w Trondheim reprezentować będą Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i broniący tytułu na normalnej skoczni Piotr Żyła. Przed nimi zgrupowanie w Wiśle, a MŚ rozpoczną się 26 lutego. Pierwsze skoki mężczyzn zaplanowano dwa dni później.

