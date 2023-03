Wydało się, jak wygląda ciało 33-letniego Thurnbichlera. Tylko dobrze się przyjrzyjcie, na tym nagraniu nic się nie ukryło

To będzie bardzo intensywny czas dla skoczków narciarskich. Mistrzostwa świata w Planicy to już historia, a najbliższe dni będą zdominowane przez inny turniej. W piątek rozpocznie się walka w Raw Air i potrwa do niedzieli 19 marca. Będzie to również jedna z ostatnich okazji, aby Dawid Kubacki odrobił straty do Halvora Egnera Graneruda w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Skoczkowie odwiedzą trzy norweskie obiekty.

Thurnbichler odsłonił wysportowane ciało. Sylwetka Adonisa

Wszystko zacznie się w Oslo, następnie Raw Air przeniesie się do Lillehammer, a zakończenie będzie miało miejsce na mamucie w Vikersund. Thomas Thurnbichler na turniej powołał Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Jakub Wolny. Sam szkoleniowiec z Austrii postanowił zahartować się przed wyjazdem do mroźnej Norwegii.

Na profilach społecznościowych PZN pojawiło się nagranie, jak trenerzy reprezentacji Polski pływają w górskim jeziorze, które temperaturą na pewno nie rozpieszcza. - Misja: zahartować się przed wyjazdem do mroźnej Norwegii - brzmi opis nagrania. Można zobaczyć również, że Thurnbichler jest w doskonałej formie fizycznej i może pochwalić się znakomitą sylwetką. Wystarczy przyjrzeć się figurze trenera, żeby wiedzieć, że na siłowni nie próżnuje.

