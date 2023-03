Thomas Thurnbichler nie mógł z tym dłużej zwlekać. Podjął istotną decyzję, odkrył wszystkie karty

Przypomnijmy, że na 2. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wciąż pozostaje Dawid Kubacki, który ma niespełna 300 punktów straty do liderującego Halvora Egnera Graneruda. Polak zapowiada walkę z Norwegiem o Kryształową Kulę, ale nie będzie to łatwe zadanie, bowiem rywal znajdował się do niedawna w świetnej formie i niepowodzenia na MŚ w Planicy nie muszą o niczym świadczyć. Pierwsze zawody w Pucharze Świata po przerwie na mistrzostwa odbędą się już w piątek i będzie to prolog do prestiżowego Raw Air. Thomas Thurnbichler właśnie zdradził, kogo zabierze do Norwegii.

Thomas Thurnbichler odkrył karty przed Raw Air

Wielkich zaskoczeń w kadrze na najbliższe zawody nie ma. Znajdzie się w niej czwórka najlepszych zawodników z mistrzostw świata – Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch (który przed MŚ odpoczywał od Pucharu Świata) i Aleksander Zniszczoł. Kadrę uzupełnia Paweł Wąsek (brał udział w zawodach na skoczni normalnej, później zastąpił go Zniszczoł) oraz Jakub Wolny, który wciąż nie potrafi nawiązać do obiecujących wyników z poprzedniego sezonu.