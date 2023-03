Wymowne słowa legendy o zachowaniu Dawida Kubackiego w dramatycznej sytuacji z żoną. Nie było innego wyjścia

Tak Dawid Kubacki poznał żonę. To była miłość od pierwszego wejrzenia, połączyła ich sportowa pasja

Niedługo przed niedzielnym konkursem skoków narciarskich na mamucie w Vikersund okazało się, że nie weźmie w nim udziału Dawid Kubacki. Była to zaskakująca informacja, bo Polak wciąż walczył o podium Pucharu Świata i nic nie wskazywało na problemy zdrowotne, które mogłyby wykluczyć go z rywalizacji. Na wyjaśnienie całej sytuacji trzeba było poczekać do poniedziałku. Wówczas sam Kubacki przekazał fatalne informacje.

Wojciech Fortuna wprost o zachowaniu Kubackiego. Wysyła słowa wsparcia

- Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu ale nie to jest teraz najważniejsze - napisał reprezentant Polski w mediach społecznościowych. Tuż po tym wpisie ruszyła lawina wsparcia i wiele znanych postaci trzyma kciuki za zdrowie Marty Kubackiej.

W tym gronie znalazł się również legendarny Wojciech Fortuna. W rozmowie z "Faktem" mistrz olimpijski nie miał wątpliwości, że Dawid Kubacki zachował się bardzo dobrze i nie mógł podjąć innej decyzji niż błyskawiczny powrót do Polski. - Bardzo dobrze Dawid zrobił, że bez zastanowienia poleciał z Norwegii do Polski, gdy tylko dowiedział się o chorobie żony. Teraz jest z rodziną i to jest najważniejsze. Bądźmy dobrej myśli - powiedział Fortuna.