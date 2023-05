Wzruszające słowa Kamila Stocha o rodzinie. To wyznanie wyciska łzy. Lider kadry skoczków mówi o tym wprost

Kamil Stoch wybuchnął śmiechem odpowiadając na to pytanie. Wymowna reakcja na słowa krytyków

Thomas Thurnbichler powiedział o niepokoju. Pojawia się gigantyczny problem. Poważne powody do zmartwienia

Polscy skoczkowie powoli zaczynają przygotowania do kolejnego sezonu Pucharu Świata. Wśród nich jest wciąż oczywiście Kamil Stoch. Decyzję o kontynuowaniu kariery przez mistrza olimpijskiego wspierana jest oczywiście przez jego bliskich. Stoch pojawił się na wydarzeniu Impact'23. W rozmowie z "Super Expressem" opowiedział o tym, jakie znaczenie ma dla niego rodzina.

- Rodzina to jest fundament, który daje nam poczucie bezpieczeństwa i stabilności w życiu. Cokolwiek, by się nie działo w naszej pracy zawodowej, mamy od nich poczucie, że będziemy kochani i mamy do kogo wrócić. Mamy komu tę miłość odwzajemnić - powiedział w rozmowie z Hubertem Biskupskim Kamil Stoch.

Wielu nie da wiary, jak naprawdę wygląda dieta Kamila Stocha! Lider polskich skoczków wszystko dokładnie opisał

Kamil Stoch o pracy z psychologiem: Staram się usystematyzować skoki!

Mistrz olimpijski zdecydował się także opowiedzieć o tym, jak stara się pracować nad sobą po niełatwym sezonie. Nie ukrywa, że wciąż współpracuje z psychologiem.

- Pracuję nad samym sobą i z pomocą psychologa, i bazując na własnych doświadczeniach. Staram się usystematyzować swoje skoki, żeby oba były na solidnym równym poziomie - mówił Stoch podczas wydarzenia Impact'23.

Jak lider naszej kadry skoczków radzi sobie z niełatwym momentem dla każdego sportowca, jakim są porażki?

- Radzenie sobie z porażkami to kwestia odpowiedniego przygotowania. Dobrania odpowiednich ludzi wokół siebie, którzy pomogą nam w trudnych sytuacjach i dokonać wyborów oddziałowujących na przyszłość. Sport niesie wiele dróg. To, którą wybierzemy zależy od nas, ale nikt nie powie, co jest na końcu - dodał.

Impact 2023 - Kamil Stoch Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.