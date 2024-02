Zapłaci za kompromitację w Lake Placid, szybka decyzja trenera. Zmiana w kadrze przed konkursami w Sapporo

Konkursy na skoczni w Lake Placid były zupełnie nieudane dla Pawła Wąska. W pierwszym z nich niespełna 25-letnik zawodnik był 34, nie kwalifikując się do drugiej serii. Dzisiejszy konkurs zakończył się kompromitacją Wąska, bo zajął w nim ostatnie 50. miejsce skacząc tylko 86 metrów. Trener Thomas Turnbichler szybko podjął decyzję i nie zabierze skoczka z Wisły na zawody do Sapporo.

Informację o zmianie w kadrze skoczków podał dziennikarz Damian Michałowski z TVN. A tym który zastąpi Wąska będzie Klemens Murańka. Startował on w obecnym sezonie w konkursach PŚ w Wiśle i Zakopanem , zajmując 40 miejsce w tych konkursach. W zawodach Pucharu Kontynentalnego w Garmisch-Partenkirchen zajął 3 miejsce. Oprócz Murańki i Żyły do Sapporo polecą: Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł. Druga zmiana w ekipie na konkursy w Japonii dotyczy trenera. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami do Sapporo nie poleci Thomas Turnbichler. Jego obowiązki będzie pełnił Wojciech Topór.

Program Pucharu Świata w Sapporo:

Piątek, 16.02.2024 1:00 - Odprawa techniczna 6:00 - Oficjalny trening 8:00 - Kwalifikacje

Sobota, 17.02.2024 7:00 - Seria próbna 8:00 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 18.02.2024 1:30 - Kwalifikacje 3:00 - Pierwsza seria konkursowa