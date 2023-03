i Autor: Cyfra Sport Wielka Krokiew

Odwołają konkurs?

Złe wieści w sprawie skoków w Zakopanem. Fani będą zaniepokojeni! Ryzyko coraz większe

Skoki narciarskie są jedną z czołowych dyscyplin w naszym kraju pod kątem popularności. Tysiące kibiców zjeżdżają się do Wisły czy Zakopanego, by oglądać zawody z udziałem najlepszych zawodników ze świata. Niestety, przed kolejnym konkursem w Zakopanem pojawiły się niepokojące informacje. Odwołanie konkursu jest możliwe, a to zła wiadomość dla fanów.