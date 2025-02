Zniewalająca piękność zachwyciła podczas Pucharu Świata w Polsce. Rzuci wyzwanie najseksowniejszej sportsmence świata?

Piękna łyżwiarka błyszczała na zawodach w Polsce

Tomaszów Mazowiecki był przez ostatnie dni domem światowego łyżwiarstwa szybkiego. Kolejne zawody spod szyldu Pucharu Świata rozgrywane były właśnie tam i fani tej dyscypliny otrzymali prawdziwą ucztę, nie bez sukcesów naszych reprezentantów. Indywidualnie medale Pucharu Świata w Tomaszowie Mazowieckim zdobyli Kaja Ziomek-Nogal, Andżelika Wójcik i Marek Kania. Ziomek-Nogal byłą trzecia na dystansie 500 metrów w piątek, a Andżelika Wójcik zajęła trzecie miejsce na tym dystansie w niedzielę. Swój medal w niedzielę zdobył również Marek Kania, który, podobnie jak panie, sięgnął po niego w rywalizacji na 500 metrów.

Największy sukces odniosła jednak drużyna sprinterska pań - Andżelika Wójcik, Kaja Ziomek-Nogal i Karolina Bosiek nie dość, że wygrały rywalizację w sprincie drużynowym w Tomaszowie Mazowieckim, to jeszcze wygrały klasyfikację generalną w tej konkurencji! Nasze panie rywalizowały m.in. z USA, wśród których wyróżnić z pewnością można Chrystę Rands-Evans.

Jak możemy dowiedzieć się z oficjalnej strony amerykańskiego łyżwiarstwa, swoją karierę Chrysta Rands-Evans zaczynała w rywalizacji na... rolkach. W 2017 roku postanowiła jednak przenieść się na lód w ramach programu prowadzonego przez Międzynarodową Unię Łyżwiarską (ISU). Wówczas to urodzona w Donorze w Pensylwanii zawodniczka przeprowadziła się do Salt Lake City w Utah. 27-latka długo walczyła z różnego rodzaju kontuzjami i problemami, ale w 2024 roku spełniła marzenia i w lipcu ogłoszono, że dołącza do drużyny narodowej USA. Oglądać ją mogliśmy m.in. na wspomnianych zawodach w Tomaszowie, a zawodniczka oprócz umiejętnościami wyróżnia się nieprzeciętną urodą. Czy Amerykanka ma szansę podbić serca fanów tak, jak inna łyżwiarka Jutta Leerdam, uznawana za najseksowniejszą sportsmenkę świata? Oceńcie sami zaglądając do powyższej galerii ze zdjęciami pięknej Chrysty Rands-Evans.

