Zniszczoł wygrał z Wąskiem w Turnieju Czterech Skoczni? Zaskakujące wyliczenia, polski skoczek mistrzem serii próbnych

Pokazał to dopiero co zakończony Turniej Czterech Skoczni. Na palcach jednej ręki można policzyć przypadki, gdy Zniszczoł skoczył dalej w konkursie niż w poprzedzających go treningach, seriach próbnych lub kwalifikacjach. W Bischofshofen w ostatniej próbie przed konkursem "kropnął" 138,5 metra, a w dużo lepszych warunkach w konkursie skoczył 4 metry bliżej. W 1. serii skoczył zaś tylko 127,5 m. Im dalej w las, tym bywa słabiej, bowiem "Olek" w pierwszym zapoznaniu z obiektem Paula Ausserleitnera skoczył nawet... 144 metry.

Biorąc pod uwagę same treningi, to Aleksander Zniszczoł pokonał w niemiecko-austriackim turnieju nawet Pawła Wąska. Jego skoki treningowe (bez ocen za styl) dały mu w sumie 983,8 punktu, tymczasem Wąsek uzbierał w treningach 900 punktów (co wyliczył na portalu X @Szymon_SK1). W TCS pokonał jednak Zniszczoła o 608,7 punktu. Trener Thomas Thurnbichler wierzy, że Zniszczoł odleci również i w konkursie. Najbliższa szansa w Pucharze Świata w następny weekend w Zakopanem. Rok temu Zniszczoł na Wielkiej Krokwi atakował podium, wtedy zabrakło dobrego drugiego skoku (z 4. miejsca spadł na 11.), ale od tamtego momentu Zniszczoł piął się w górę...

Oberstdorf:

I trening: 126,5 m

II trening: 131 m

Seria próbna: 130 m

Konkurs 123 m

Ga-Pa:

I trening: 136,5 m

II trening: 135 m

Seria próbna: 138 m

Konkurs DSQ (125,5 m)

Innsbruck:

I trening: 124,5

II trening: 125,5 m

Seria próbna: 123 m

Konkurs: 125,5

Bischofshofen:

I trening: 144 m

II trening: 116 m

Seria próbna: 138,5 m

Konkurs: 127,5 i 134,5 m