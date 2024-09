Agnieszka Radwańska mocno oberwała od fanów. Wystarczyło jedno nagranie, wywołała lawinę nieprzychylnych komentarzy

Agnieszka Radwańska przez lata gry w tenisa na bardzo wysokim poziomie zgromadziła nie tylko rzeszę wiernych fanów, ale i spore pieniądze. Te zainwestowała i mimo że karierę zakończyła stosunkowo wcześnie, bo już w wieku 29 lat, to teraz może cieszyć się dostatnim, czy wręcz luksusowym życiem. Obecnie Radwańska skupia się przede wszystkim na rodzinie – wychowaniu syna. Do niedawna też jej głowę zawracała budowa, jednak ta się zakończyła i wraz ze swoim mężem i dzieckiem „Isia” mogła wprowadzić się do swojej luksusowej willi. Niedawno udostępniła nagranie, jak ćwiczy w domu na bieżni, którą otrzymała w ramach współpracy. Choć promowanie ruchu i ćwiczeń w domu może być uznane za pozytywne, to wiele osób mocno skrytykowało Agnieszkę Radwańską!

Krytyka spadła na Agnieszkę Radwańską. Wystarczyło krótkie wideo

Jak możemy zobaczyć na załączonym wideo, wspomniana bieżnia nie należała do najtańszych. Nowoczesny sprzęt jest wyposażony m.in. w ekran, który wyświetla nam wybraną przez nas trasę! – Run in Rome – napisała Agnieszka Radwańska w opisie wideo, więc można zakładać, że wybrała ona sobie do wyświetlania trasę ze stolicy Włoch. Fani słusznie jednak zauważyli, że nie gorsze widoki Agnieszka Radwańska ma... tuż za swoim oknem! – „Taka piękna pogoda, czemu nie pójść pobiegać koło domu. Bardzo ładne tereny widzę przez okno”, „Nie lepiej pobiegać po tym lesie za oknem?”, „Dlaczego nie pobiegasz na zewnątrz? Wygląda to na piękny las...” – pisali w komentarzach internauci, a jedna z z komentujących osób zwróciła nawet uwagę Agnieszce Radwańskiej, że ta... biega złą techniką. Póki co była tenisistka nie zareagowała na krytyczne wpisy.