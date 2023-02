Agnieszka Radwańska nie kryła się z tym, co myśli o Magdzie Linette. Powiedziała to całkowicie szczerze

Niedawno biła Igę Świątek do zera, teraz przeżywa koszmar. Okropny zjazd gwiazdy tenisa, podjęła trudną decyzję

Magda Linette od dawna występuje na światowych kortach i uczestniczy na najważniejszych imprezach. W jej dorobku brakuje jednak wielkich triumfów, choć nie można zapominać, że zwycięstwo w cyklu WTA zanotowała. Gorzej radziła sobie w turniejach wielkoszlemowych, gdzie na próżno było szukać awansów do najważniejszych etapów imprez. Zmieniło się to na początku 2023 roku.

Podczas Australian Open Linette sprawiła wielką sensację i doszła aż do półfinału. W tym uległa Arynie Sabalence, przyszłej triumfatorce turnieju. Poznanianka była chwalona z każdej strony i zrobiło się o niej bardzo głośno. Wielu ekspertów podkreśla, że w końcu pokazała potencjał, który w niej drzemał. W podobnym tonie wypowiada się Agnieszka Radwańska. - Zacznę może od tego, że Magda zawsze miała potencjał, by osiągnąć znacznie więcej. Trzecia runda to nigdy nie był dla niej maks, po prostu gdzieś tam w jej głowie tworzyła się jakaś niewidzialna blokada - powiedziała legendarna tenisistka w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Dodała również, że Linette nie zachłyśnie się tym sukcesem. - Na pewno nie odfrunie, zna swoje możliwości i wie, co robić. Jest to osoba, która wyjątkowo mocno stąpa po ziemi. Zdaje sobie sprawę, że na najbliższym etapie trzeba będzie być może włożyć jeszcze więcej pracy niż dotychczas - oceniła Radwańska.