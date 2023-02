Magda Linette przerwała milczenie przed widzami TVP. Opowie o rozstaniu ze swoją miłością, musisz to zobaczyć

Magda Linette była autorką jednej z największych sensacji na Australian Open 2023. Tenisistka z Poznania w pięknym stylu awansowała do półfinału imprezy i znalazła się dzięki temu na ustach wszystkich Polaków. Okazuje się, że gwiazda sportu udzieliła ekskluzywnego wywiadu Telewizji Polskiej, w którym to opowiedziała o swoim życiu prywatnym i miłosnym. Miłośnicy tenisistki będą musieli to zobaczyć.

Magda Linette opowiada o swoim życiu prywatnym. Z tej strony jej jeszcze nie znaliście

Trzeba przyznać, że do Australian Open Magda Linette bardzo rzadko opowiadała o tym, jak wyglądało jej życie, pierwsze treningi, miłość do tenisa i jaką jest osobą prywatnie. Na szczęście, wszyscy, którzy są spragnieni wiedzy na temat gwiazdy sportu i sensacyjnej półfinalistki zmagań na australijskich kortach, będą mogli uzupełnić swoją wiedzę. Okazuje się, że tenisistka udzieliła wywiadu programowi "Alarm" w TVP, w którym rozwiała wszelkie wątpliwości, a dodatkowo opowiadała także o rozstaniu ze swoim wieloletnim partnerem. Wywiad z polską mistrzynią do obejrzenia będzie na antenie TVP 1 o godzinie 20:15 w piątek 3 lutego 2023 roku. Zapraszamy serdecznie.

