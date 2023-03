Andy Murray znów zachwala Igę Świątek. Ciepłe słowa od legendy dla liderki kobiecego tenisa

Iga Świątek w ostatnim czasie imponowała serią meczów, w których pozwalała rywalkom na zdobywanie bardzo małej liczby gemów. Tę serię przerwała dopiero Barbora Krejcikova, a wyniki Polki poszły w świat. Docenił je m.in. Andy Murray, który określił ją jako wyjątkową zawodniczkę. Świątek nie była mu dłużna i nazwała Szkota inspiracją i była mu wręcz wdzięczna za to, co robi dla tego sportu. Ciepło o Murray wypowiadał się m.in. Novak Djoković, lider cyklu ATP, który także docenia to, jak 3-krotny mistrz wielkoszlemowy odbudowuje swoją formę po licznych kontuzjach. Teraz Murray postanowił odpowiedzieć.

Andy Murray kontynuuje wymianę uprzejmości

Choć takie wymiany krótkich uprzejmości między zawodnikami mogą wydawać się nie być niczym nadzwyczajnym, to na pewno warte odnotowania jest to, jakim szacunkiem potrafią darzyć się najlepsi na świecie. Murray może być wzorem nieustępliwości dla wielu zawodników, bo wraca do wielkiego grania po naprawdę trudnym czasie i jest to doceniane w środowisku.

Szkot pokazuje klasę także poza kortem. Widać, że wiadomości od Świątek i Djokovicia do niego docierają i mają dla niego znaczenie. W rozmowie z „The Times” odniósł się do nich bezpośrednio. – Miło jest otrzymywać wiadomości od tych graczy. Oczywiście mam dla nich duży szacunek – stwierdził 35-latek.