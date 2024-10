Aryna Sabalenka nie wytrzymała podczas konferencji prasowej. Wszystko po tym pytaniu od dziennikarza

Aryna Sabalenka ma przed sobą autostradę do zwycięstwa w turnieju WTA w Pekinie. Białorusinka, jest w bardzo dobrej formie, a jej najgroźniejszej rywalki, Igi Świątek, nie ma w stolicy Chin. Obecnie 2. rakieta świata jest już w 4. rundzie turnieju i szykuje się do meczu z Madison Keys. Okazuje się jednak, że pewna statystyka wcale nie przemawia za tym, że Aryna Sabalenka wygra turniej w Pekinie. Co ciekawe, jeden z dziennikarzy postanowił zadać wprost Białorusince pytanie o to, że nie radzi sobie ona najlepiej jako turniejowa jedynka, co bardzo nie spodobało się zawodniczce.

Sabalenka zaskoczona pytaniem. Od razu zripostowała

Okazuje się bowiem, że Aryna Sabalenka wygrała ledwie 2 turnieje na... aż 18, w których była rozstawiona z jedynką! Obecnie gra z „1” właśnie przez nieobecność Igi Świątek, a powód absencji Polki dopiero niedawno wyszedł na jaw za sprawą Dawida Celta. Jeden z dziennikarzy zapytał na konferencji prasowej, czy czuje z presję z powodu wspomnianej statystyki, a ta wyraźnie zdenerwowała się tym pytaniem. – To ty wywierasz na mnie presję. Przed tym pytaniem nigdy o tym nie myślałam – odparła zaskoczona Białorusinka – Nie wiem, może w przeszłości pojawił się jakiś rodzaj presji. Teraz się na tym nie skupiam. To tylko ranking. Możesz być numerem jeden na świecie, ale jeśli nie prezentujesz swojego najlepszego tenisa, to nie wygrasz meczu – dodała po chwili.