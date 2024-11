Aryna Sabalenka zrobiła to jako pierwsza! Ważny krok już za nią. Jak odpowie Iga Świątek?

Co za słowa!

To będzie kluczowe dla Igi Świątek. Ekspertka nie ma wątpliwości! Wskazała na te rzeczy

WTA Finals: Pewna wygrana Aryny Sabalenki

Otwierająca światową listę rankingową Aryna Sabalenka od zwycięstwa rozpoczęła rywalizację w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Białoruska tenisistka w pierwszym meczu grupy fioletowej pokonała Chinkę Qinwen Zheng 6:3, 6:4.

Białorusinka, która walczy w Rijadzie nie tylko o pierwszy w karierze tytuł w WTA Finals, ale także o zakończenie roku na pierwszym miejscu w światowym rankingu, nie miała słabszego momentu w pierwszym spotkaniu turnieju. W pierwszym secie co prawda już w trzecim gemie musiała bronić break-pointa, jednak bez większych problemów utrzymała podanie. Chwilę później sama przełamała rywalkę, wykorzystując chwilę jej dekoncentracji, i to wystarczyło jej do zwycięstwa 6:3.

Podobnie wyglądała druga partia - Chinka dzielnie walczyła, ale w końcówce zanotowała trzy słabsze akcje przy swoim serwisie, które Sabalenka szybko rozstrzygnęła na swoją korzyść, przełamując przeciwniczkę. Następnie pewnie utrzymała własne podanie, triumfując 6:4.

W drugim sobotnim meczu grupy fioletowej Włoszka Jasmine Paolini (nr 4) zmierzy się z Kazaszką Jeleną Rybakiną (nr 5).

WTA Finals: Kiedy gra Iga Świątek?

Wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek w niedzielę rozpocznie rywalizację w grupie pomarańczowej. Jej pierwszą rywalką będzie rozstawiona z nr. 8 Czeszka Barbora Krejcikova. Po nich na kort wyjdą Amerykanki Coco Gauff (nr 3) i Jessica Pegula (nr 6).

Po dwie najlepsze tenisistki z obu grup awansują do półfinałów. Turniej zakończy się 9 listopada.

Wynik i program pierwszego dnia WTA Finals w Rijadzie

Grupa Fioletowa:

Aryna Sabalenka (Białoruś, 1) - Qinwen Zheng (Chiny, 7) 6:3, 6:4

